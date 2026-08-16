Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова

В «Локомотиве» идет кабинетное противостояние из-за трансфера Алексея Батракова в «Галатасарай».

Против выступает генеральный директор Борис Ротенберг.

Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.

Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.

Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

«Ротенберг настроен серьезно. Но решают-то люди выше. И уходом Бориса Борисовича это тоже в теории может закончиться.

Глава РЖД Белозеров фактически одобрил перезагрузку команды, есть понимание, что после таких расставаний (а продажу Карпукаса «Зениту» тоже одобрили) борьбы за высокие места в нынешнем сезоне не будет, потребуется время пересобрать состав и сделать его боеспособным. Ротенберг считает, что главного лидера надо сохранять, иначе совсем беда. Ну или продавать за оверпрайс, а не за 25 млн евро.

Вряд ли Бориса Борисовича сильно обрадовала и высказанная Белозеровым поддержка Галактионова. В общем, в «Локо» все интереснее и интереснее», – написал источник.