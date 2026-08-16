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Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова

16 августа, 00:57
12

В «Локомотиве» идет кабинетное противостояние из-за трансфера Алексея Батракова в «Галатасарай».

Против выступает генеральный директор Борис Ротенберг.

  • Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

«Ротенберг настроен серьезно. Но решают-то люди выше. И уходом Бориса Борисовича это тоже в теории может закончиться.

Глава РЖД Белозеров фактически одобрил перезагрузку команды, есть понимание, что после таких расставаний (а продажу Карпукаса «Зениту» тоже одобрили) борьбы за высокие места в нынешнем сезоне не будет, потребуется время пересобрать состав и сделать его боеспособным. Ротенберг считает, что главного лидера надо сохранять, иначе совсем беда. Ну или продавать за оверпрайс, а не за 25 млн евро.

Вряд ли Бориса Борисовича сильно обрадовала и высказанная Белозеровым поддержка Галактионова. В общем, в «Локо» все интереснее и интереснее», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Батраков Алексей
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1786832124
Уволить Ротенберга?... ("Это ж памятник! Кто ж его посадит?")
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рылы
1786838414
ну а в чём он не прав-то?
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aldo conte
1786840959
Кто такой этот хренов Ротенберг? Папенькин сынок. Пусть на свои деньги содержит команду и рулит, как ему хочется. Распоряжаться чужими судьбами и деньгами ума много не надо, здесь главное понты.
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KayGo
1786845262
Тут за одну фамилию надо увольнять.
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БАЗАРА НЕТ
1786861672
Борис прав! Продайте всех и Локо в фнл прямой дорогой!
Ответить
FWSPM
1786861981
25 за него это и есть оверпрайс
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гууд
1786862838
как играл так и руководит..
Ответить
Manilov
1786864074
У Локомотива (читай РЖД) проблема с деньгами. Так что продажа игроков абсолютно логичное решение. Не до жиру. 25 миллионов за Батракова и так, положа руку на сердце, до хрена. Надо продавать, пока нашелся лох. А Бориска хорошо устроился. Легко выпендриваться за чужой счёт. Или пусть тогда своей мошной трясёт, или действительно пусть валит в Маккаби, какой-нибудь.
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АЛЕКС 58
1786870000
Куда не плюнь,везде вРотенберги с жиру бесящиеся
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