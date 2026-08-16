Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал исход матча 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

– Наверняка вы довольны результатом этой встречи. А содержанием, качеством игры вашей команды?

– Доволен и результатом, потому что мы взяли три очка. И игрой я тоже доволен, потому что ребята бились в этой встрече против очень сильной команды. Тоже нужно отдать должное. Прекрасная была атмосфера.

– Вы сделали первую замену достаточно поздно, на 77‑й минуте. Это говорит о том, что в принципе все шло по сценарию?

– Мы хотели сохранять на поле высоких футболистов, с которыми вышли в стартовом составе. Потому что все мы знаем, насколько «Балтика» опасна на стандартах, при вбросах с аута. Но и в целом все сегодня отдались полностью и все молодцы

– Какие ключевые моменты в этой встрече можно выделить?

– Хорошее начало с нашей стороны, был быстрый гол. Здорово, что мы забили его. К сожалению, пропустили сразу после этого. По‑моему, единственный такой очевидный момент в том тайме. Поэтому, к счастью, команда проявила характер. Во втором тайме вышли, забили и бились до конца. Это действительно дорогого стоит.