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  • Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

16 августа, 22:12
8

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал исход матча 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

– Наверняка вы довольны результатом этой встречи. А содержанием, качеством игры вашей команды?

– Доволен и результатом, потому что мы взяли три очка. И игрой я тоже доволен, потому что ребята бились в этой встрече против очень сильной команды. Тоже нужно отдать должное. Прекрасная была атмосфера.

– Вы сделали первую замену достаточно поздно, на 77‑й минуте. Это говорит о том, что в принципе все шло по сценарию?

– Мы хотели сохранять на поле высоких футболистов, с которыми вышли в стартовом составе. Потому что все мы знаем, насколько «Балтика» опасна на стандартах, при вбросах с аута. Но и в целом все сегодня отдались полностью и все молодцы

– Какие ключевые моменты в этой встрече можно выделить?

– Хорошее начало с нашей стороны, был быстрый гол. Здорово, что мы забили его. К сожалению, пропустили сразу после этого. По‑моему, единственный такой очевидный момент в том тайме. Поэтому, к счастью, команда проявила характер. Во втором тайме вышли, забили и бились до конца. Это действительно дорогого стоит.

  • «Спартак» поднялся на третье место.
  • Следующий соперник – «Зенит».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Балтика Карседо Хуан Карлос
Комментарии (8)
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oyabun
1786908272
Не знаю, только я заметил? Второй матч подряд как только мы забивает, так практически тут же и пропускаем от соперника. Нехорошая тенденция, однако.
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Krasnodarskiy bombardirch
1786908410
Как же ослаб спартак если балтика стала для них сильной командой
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Юбиляр
1786913405
"– Мы хотели сохранять на поле высоких футболистов, с которыми вышли в стартовом составе." - что за хрень я сейчас прочитал ???🤦‍♂️ Замена требовалась в первую очередь Зобнину, который не вытягивает больше 60 мин, ну а во вторую - Маркиньосу, который наелся играя на двух флангах - и тот и другой вовсе не высокие!!! В результате "посвежевшая" на 50% Балтика сумела придавить подуставших игроков Спартака и слава богу, что обошлось, но вот боюсь с Зенитом такой фортель не проканал бы, а нам с ними через неделю играть !😴
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_Sasha_
1786923489
В воротах щель....
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