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€ 107 млн
ФК Динамо Москва
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
ВТБ Арена
Сайт:
http://fcdm.ru/
Тренер:
Сандро Шварц
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Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Букмекеры определили фаворита РПЛ после 8 туров – это не «Краснодар»
Вчера, 15:30
16
Фото
Рейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
Вчера, 14:30
17
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
Вчера, 13:46
10
В «Динамо» объяснили проблемы с подписанием новых игроков в Россию
Вчера, 13:35
1
Хавбек «Динамо» оценил готовность команды к чемпионству после 5 побед подряд
Вчера, 13:08
1
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
Вчера, 09:12
2
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
13 сентября
5
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
13 сентября
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
13 сентября
1
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
13 сентября
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
13 сентября
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
13 сентября
Матч РПЛ завершился массовой дракой
12 сентября
5
Видео
Босс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
12 сентября
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
12 сентября
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
12 сентября
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
12 сентября
5
Видео
Обзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
12 сентября
Фото
Кукуян грубо нарушил протокол ВАР
12 сентября
25
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
12 сентября
1
«Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
12 сентября
8
Фото
Новичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
12 сентября
1
Фото
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
11 сентября
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11 сентября
«Динамо» – «Оренбург»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
11 сентября
Фото
«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
10 сентября
2
Фото
«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
10 сентября
1
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3
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
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Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
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Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
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Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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