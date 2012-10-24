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Команды
Динамо
Сандро Шварц
Сандро Шварц
Динамо
Германия
17 октября 1978 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
3 ноября
7
Шварц объяснил свое удаление
1 ноября
1
Шварц прокомментировал легкую победу «Динамо» над «Ахматом»
31 октября
В «Динамо» объяснили, за счет чего команда победила 9 раз подряд
29 октября
Шварц назвал причину сенсационного поражения «Динамо» от «Акрона»
24 октября
12
Орлов – о Шварце: «Оказался лучшим тренером, чем Карпин и Гусев»
22 октября
3
Генич рассказал, что Шварц изменил в «Динамо»
22 октября
3
Названы самые модные тренеры РПЛ
21 октября
Экс-игрок «Динамо» назвал позором приглашение Шварца
21 октября
12
Губерниев оценил влияние Карпина и Гусева на успехи «Динамо»
20 октября
1
Слуцкий честно высказался о работе Шварца в «Динамо»
19 октября
2
Шварц повторил достижение Спаллетти и Хиддинка
19 октября
2
Шварц назвал «Акрон» главным конкурентом «Динамо» в чемпионской гонке
18 октября
Реакция Шварца на победу «Динамо» над ЦСКА
18 октября
2
Генич объяснил, что не так с «Динамо»
17 октября
5
Выявлен главный творец лидерства «Динамо»
16 октября
2
Шварц похвалил Игдисамова перед очным матчем
16 октября
2
У «Динамо» кадровые трудности перед матчем с ЦСКА
16 октября
2
Генич – о Шварце: «Карпин предлагал примерно то же самое»
16 октября
1
Динамовец Сергеев высказался о работе с Шварцем
15 октября
Мостовой – о «Спартаке»: «Проиграют 2-3 матча – сразу начнут кричать, что тренер плохой»
15 октября
20
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
14 октября
Черданцев – о лидерстве «Динамо»: «Я не понимаю, чему тут удивляться»
14 октября
8
Шварцу выставили оценку за динамовский старт сезона
4 октября
Генич прокомментировал прогресс «Динамо» при Шварце
3 октября
Семин прокомментировал выбор лучшего тренера РПЛ в сентябре
2 октября
2
Фото
РПЛ определила лучшего тренера сентября
1 октября
5
Фото
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
29 сентября
3
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
19 сентября
6
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
17 сентября
4
1
2
3
4
5
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01:32
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00:58
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
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Вчера, 22:51
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