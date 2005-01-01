Что случилось с Миранчуком: почему он так мало играет и есть ли возможность исправить это
Всего 72 минуты на поле в этом сезоне Серии А.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Интер
|22
|18
|3
|1
|51:10
|57
|2
|Ювентус
|23
|16
|5
|2
|36:14
|53
|3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|46:27
|49
|4
|Аталанта
|22
|12
|3
|7
|40:22
|39
|5
|Рома
|23
|11
|5
|7
|41:26
|38
|6
|Болонья
|22
|9
|9
|4
|29:22
|36
|7
|Наполи
|22
|10
|5
|7
|32:26
|35
|8
|Лацио
|22
|10
|4
|8
|25:23
|34
|9
|Фиорентина
|22
|10
|4
|8
|31:26
|34
|10
|Торино
|22
|8
|8
|6
|20:19
|32
|11
|Монца
|23
|7
|8
|8
|21:28
|29
|12
|Дженоа
|23
|7
|8
|8
|24:26
|29
|13
|Лечче
|23
|5
|9
|9
|25:34
|24
|14
|Фрозиноне
|23
|6
|5
|12
|31:44
|23
|15
|Сассуоло
|22
|6
|3
|13
|28:40
|21
|16
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18:37
|21
|17
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23:37
|19
|18
|Верона
|23
|4
|6
|13
|21:32
|18
|19
|Кальяри
|23
|4
|6
|13
|21:42
|18
|20
|Салернитана
|24
|2
|6
|16
|19:47
|12
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Мартинес
|Интер
|19
|2
|Влахович
|Ювентус
|12
|3
|Жиру
|Милан
|11
|4
|Лукаку
|Рома
|10
|5
|Соуле
|Фрозиноне
|10
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Жиру
|Милан
|8
|2
|Дибала
|Рома
|7
|3
|Тюрам
|Интер
|7
|4
|Леау
|Милан
|6
|5
|Де Кетеларе
|Аталанта
|6