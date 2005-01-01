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    Футбольные матчи
    Италия. Серия А, 24 тур
    Сегодня
    17:00
    Кальяри
    Лацио
    Не начался
    П1
    3.7
    Х
    3.25
    П2
    2.18
    Реклама 18+
    20:00
    Рома
    Интер
    Не начался
    П1
    4.6
    Х
    3.6
    П2
    1.88
    Реклама 18+
    22:45
    Сассуоло
    Торино
    Не начался
    П1
    3.25
    Х
    3.3
    П2
    2.35
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    9 февраля, пятница
    22:45
    Салернитана
    Эмполи
    1
    3
    Матч завершен
    Завтра, 11 февраля, воскресенье
    14:30
    Фиорентина
    Фрозиноне
    Не начался
    П1
    1.55
    Х
    4.4
    П2
    6.3
    Реклама 18+
    17:00
    Монца
    Верона
    Не начался
    П1
    2.1
    Х
    3.3
    П2
    3.9
    Реклама 18+
    17:00
    Болонья
    Лечче
    Не начался
    П1
    1.7
    Х
    3.7
    П2
    5.7
    Реклама 18+
    20:00
    Дженоа
    Аталанта
    Не начался
    П1
    3.95
    Х
    3.3
    П2
    2.1
    Реклама 18+
    22:45
    Милан
    Наполи
    Не начался
    П1
    1.95
    Х
    3.75
    П2
    3.95
    Реклама 18+
    12 февраля, понедельник
    22:45
    Ювентус
    Удинезе
    Не начался
    П1
    1.4
    Х
    4.4
    П2
    8.5
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    Италия. Серия А, 23 тур
    3 февраля, суббота
    17:00
    Удинезе
    Монца
    0
    0
    Матч завершен
    17:00
    Эмполи
    Дженоа
    0
    0
    Матч завершен
    20:00
    Фрозиноне
    Милан
    2
    3
    Матч завершен
    22:45
    Болонья
    Сассуоло
    4
    2
    Матч завершен
    4 февраля, воскресенье
    14:30
    Торино
    Салернитана
    0
    0
    Матч завершен
    17:00
    Наполи
    Верона
    2
    1
    Матч завершен
    20:00
    Аталанта
    Лацио
    3
    1
    Матч завершен
    22:45
    Интер
    Ювентус
    1
    0
    Матч завершен
    5 февраля, понедельник
    22:45
    Рома
    Кальяри
    4
    0
    Матч завершен
    Италия. Серия А, 21 тур
    14 февраля, среда
    21:00
    Болонья
    Фиорентина
    Не начался
    П1
    2.35
    Х
    3.2
    П2
    3.15
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    Италия. Серия А, 25 тур
    16 февраля, пятница
    21:00
    Торино
    Лечче
    Не начался
    П1
    1.7
    Х
    3.5
    П2
    5.5
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    23:00
    Интер
    Салернитана
    Не начался
    П1
    1.17
    Х
    7.9
    П2
    15
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    17 февраля, суббота
    17:00
    Наполи
    Дженоа
    Не начался
    П1
    1.57
    Х
    3.95
    П2
    6.2
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    20:00
    Верона
    Ювентус
    Не начался
    П1
    5.8
    Х
    3.7
    П2
    1.65
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    22:45
    Аталанта
    Сассуоло
    Не начался
    П1
    1.38
    Х
    5.2
    П2
    7.4
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    18 февраля, воскресенье
    14:30
    Лацио
    Болонья
    Не начался
    П1
    2.03
    Х
    3.25
    П2
    3.95
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    17:00
    Эмполи
    Фиорентина
    Не начался
    П1
    3.65
    Х
    3.45
    П2
    2.05
    Реклама 18+
    17:00
    Удинезе
    Кальяри
    Не начался
    П1
    2.08
    Х
    3.55
    П2
    3.45
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    20:00
    Фрозиноне
    Рома
    Не начался
    П1
    3.9
    Х
    3.75
    П2
    1.9
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    22:45
    Монца
    Милан
    Не начался
    П1
    4.3
    Х
    3.8
    П2
    1.8
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    Фанаты «Ювентуса» радикально против трансфера Лукаку: они устроили две акции протеста

    Фанаты «Ювентуса» радикально против трансфера Лукаку: они устроили две акции протеста

    Выступили прямо на стадионе.

    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Интер22183151:1057
    2Ювентус23165236:1453
    3Милан23154446:2749
    4Аталанта22123740:2239
    5Рома23115741:2638
    6Болонья2299429:2236
    7Наполи22105732:2635
    8Лацио22104825:2334
    9Фиорентина22104831:2634
    10Торино2288620:1932
    11Монца2378821:2829
    12Дженоа2378824:2629
    13Лечче2359925:3424
    14Фрозиноне23651231:4423
    15Сассуоло22631328:4021
    16Эмполи24561318:3721
    17Удинезе23213823:3719
    18Верона23461321:3218
    19Кальяри23461321:4218
    20Салернитана24261619:4712
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