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Серия А 2026/2027
Команды
Аталанта
€ 433 млн
Аталанта
Бергамо
Серия А 2026/2027
Стадион:
Атлети Адзурри
Сайт:
http://www.atalanta.it
Тренер:
Маурицио Сарри
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
«Аталанта» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Аталанта» – «Кальяри»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Рома» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Рома» – «Аталанта»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
4 сентября
Фото
«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Фото
«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
Трансляция
«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
«Аталанта» – «Болонья»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027
30 августа
«Хапоэль Тель-Авив» – «Аталанта»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Трансляция
«Аталанта» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Аталанта» – «Сассуоло»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Аталанта» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Аталанта» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Переход полузащитника сборной Бразилии в «Манчестер Юнайтед» сорвался
11 июля
1
Фото
ФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 13-й добавленной минуте
3 июля
14
Фото
«Челси» объявил о трансфере игрока за 55 миллионов
1 июля
2
Защитник сборной Швеции больше не сыграет на ЧМ-2026
27 июня
«Челси» заплатит 55+ миллионов за лучшего защитника прошлого сезона Серии А
24 июня
1
Фото
67-летний Сарри нашел новый клуб
15 июня
2
Фото
Игрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
12 июня
Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»
10 июня
6
Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)
7 июня
1
«Манчестер Юнайтед» завершил оформление первого летнего трансфера
6 июня
«Манчестер Юнайтед» оформил первый летний трансфер
3 июня
1
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
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Вчера, 22:17
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