ФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 13-й добавленной минуте

В ФИФА высказались о незасчитанном голе сборной Хорватии на 90+13-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Португалией (1:2).

После подачи с фланга Игор Матанович в верховой борьбе с соперником коснулся мяча, который попал к Марио Пашаличу. От него последовал отскок в центр штрафной, где в борьбе гол забил Йошко Гвардиол. Офсайд был у Пашалича.

«Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, официальный мяч чемпионата мира, было доказано, что игрок сборной Хорватии под номером 20 Игор Матанович совершил контакт с мячом перед голом, что позволило судье правильно определить офсайд и отменить гол.

Датчики IMU, размещенные внутри мяча Trionda, способны определять любое малейшее прикосновение, что предоставляет судьям беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений», – говорится в заявлении ФИФА.