В ЦСКА объяснили, зачем покупают Бориско

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко отреагировал на скорый трансфер Максима Бориско.

Ранее сообщалось, что голкипер «Балтики» успешно прошел медобследование в московском клубе и подпишет контракт до середины 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

– Не хватает вратарей в обойме?

– Нет, с вратарями все нормально.

– Усиление конкуренции?

– Можно сказать и так.