Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В ЦСКА объяснили, зачем покупают Бориско

Сегодня, 15:22
7

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко отреагировал на скорый трансфер Максима Бориско.

Ранее сообщалось, что голкипер «Балтики» успешно прошел медобследование в московском клубе и подпишет контракт до середины 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

– Не хватает вратарей в обойме?

– Нет, с вратарями все нормально.

– Усиление конкуренции?

– Можно сказать и так.

  • В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
  • Сумма отступных в контракте 26-летнено голкипера составляет 180 млн рублей.

Еще по теме:
Назван срок контракта Бориско с ЦСКА 5
Тренер «Балтики» резко высказался об уходе вратаря Бориско в ЦСКА 16
Бориско проходит медосмотр в ЦСКА 14
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Бориско Максим
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чермындыр
1785156166
Бориско с большой долей вероятности выиграет конкуренцию у Торопа, и тому останется только кубок
Ответить
...короче
1785156534
...в той форме, в какой находится на данный момент Бориско - номер один будет в ЦСКА...
Ответить
Snek
1785157093
Чего тут объяснять? В первом туре все и всё видели, Торопу только в ФНЛ играть и не всегда. Нужен нормальный вратарь, Акинфеев уже старый, вероятнее всего это его последний сезон.
Ответить
Foxitkuban
1785157599
Скорее ослабление конкурента.
Ответить
BRO_football
1785165435
Да потому что Акинфеев пенсионер и половину сезона будет на трибунах отсиживаться. Обманул руководство клуба - дождался переподписание контракта и сразу же травму получил. А Тороп не вывезет два турнира сразу. Да и не замена он Акинфееву вовсе. Просто повезло быть вторым вратарём, когда у основного начались проблемы со здоровьем.
Ответить
алдан2014
1785167962
Зачем покупают Бориско? Еду понятно,хороший ,ловкий,прыгучий кипер. Вот почему его Спартак просохатил ,для меня вопрос вопросов. Уму не постижимо. Неужели не видят потенциал этого парня? В конюшне его сделают классным вратарём уровня Акинфеева. И Игорёк поможет опытом
Ответить
Главные новости
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
19:11
2
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
18:57
2
Стало известно, накажут ли Месси за пропуск матча звезд МЛС
18:31
Тренер «Балтики» заявил, что игроки команды не способны стать чемпионами
18:17
3
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
17:59
РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»
17:43
20
ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок
17:16
8
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком»
16:51
33
Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:46
6
Стало известно состояние 40-летнего Акинфеева – он может пропустить 1-й круг РПЛ
16:23
5
Все новости
Все новости
ЖФК «Спартак» повторил победный перформанс мужской команды
18:45
2
РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»
17:43
20
«Ахмат» пошел в CAS
17:29
ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок
17:16
8
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком»
16:51
33
Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:46
6
Умяров раскрыл клуб, в котором проведет сезон-2026/27
16:33
Стало известно состояние 40-летнего Акинфеева – он может пропустить 1-й круг РПЛ
16:23
5
Семин назвал команды, которые понравились ему в 1-м туре РПЛ
15:55
2
Реакция Ловчева на 3:0 «Спартака» с «Родиной»
15:31
4
В ЦСКА объяснили, зачем покупают Бориско
15:22
7
Умяров отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
15:13
14
Барко высказался о том, что лучшим полузащитником прошлого сезона РПЛ стал не он, а Сперцян
14:51
6
В «Ахмате» верят, что Черчесов приведет клуб к чемпионству
14:39
9
Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто описал Соболева одним словом
14:26
11
Макаров – о Гусеве: «Он больше не возглавит клуб РПЛ»
14:18
10
ФотоХавбек «Зенита» перешел в «Амкар»
13:57
2
Соболев сказал, считает ли себя лучшим форвардом в России
13:48
6
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
13:28
17
Соболев сказал, какую вершину хочет покорить в РПЛ
13:19
4
Агент Тюкавина высказался о возможности ультиматума и демаршей со стороны игрока
12:49
2
«Спартак» рассмотрит подписание вице-чемпиона мира-2026
12:37
4
Соболева назвали претендентом на «Золотую бутсу» и «Золотой мяч»
12:24
20
Игроку «Краснодара» сломали нос в матче с «Рубином»
11:58
7
«Спартак» назвали главным претендентом на чемпионство
11:49
8
Мусаев оценил судейство в матче с «Рубином»
11:38
4
Назван срок контракта Бориско с ЦСКА
10:47
5
Нгамале вряд ли останется в РПЛ
10:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+