В ЦСКА объяснили, зачем покупают Бориско

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко отреагировал на скорый трансфер Максима Бориско.
Ранее сообщалось, что голкипер «Балтики» успешно прошел медобследование в московском клубе и подпишет контракт до середины 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.
– Не хватает вратарей в обойме?
– Нет, с вратарями все нормально.
– Усиление конкуренции?
– Можно сказать и так.
- В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
- Сумма отступных в контракте 26-летнено голкипера составляет 180 млн рублей.
Источник: «Матч ТВ»