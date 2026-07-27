Стало известно, уйдет ли Батраков из «Локо» летом

Алексей Батраков, полузащитник московского «Локомотива», продолжит выступать за железнодорожников – он не покинет команду как минимум до зимнего трансферного окна 2027 года.

Потенциальный переход 21-летнего хавбека в «ПСЖ» сорвался: обсуждение сделки не продвинулось дальше контактов между посредниками. Других вариантов в Европе, которые устроили бы и футболиста, и «Локомотив», в текущее трансферное окно пока не возникало. Трансфер в «Зенит» не рассматривается.