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Стало известно, уйдет ли Батраков из «Локо» летом

Вчера, 22:42
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Алексей Батраков, полузащитник московского «Локомотива», продолжит выступать за железнодорожников – он не покинет команду как минимум до зимнего трансферного окна 2027 года.

Потенциальный переход 21-летнего хавбека в «ПСЖ» сорвался: обсуждение сделки не продвинулось дальше контактов между посредниками. Других вариантов в Европе, которые устроили бы и футболиста, и «Локомотив», в текущее трансферное окно пока не возникало. Трансфер в «Зенит» не рассматривается.

  • Батраков – воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 он провел за красно-зеленых 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.
  • В стартовой игре нового розыгрыша РПЛ против «Ахмата» (1:1) полузащитник отыграл все 90 минут, не набрал результативных баллов и получил желтую карточку.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 28 миллионов евро. Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» истекает в конце июня 2029 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (3)
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1785182043
Эта "опупея" будет длительной и закончится смешно.Неймётся этим "юным гениям"!Точнее-их хозяевам, властителям их умов.
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рылы
1785182112
а чё сразу зенит-то? или это уже по умолчанию всех к нам отправляют? так и запишите: мест нету!
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yurpolishchukew
1785183194
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