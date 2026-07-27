Стало известно, уйдет ли Батраков из «Локо» летом

Алексей Батраков, полузащитник московского «Локомотива», продолжит выступать за железнодорожников – он не покинет команду как минимум до зимнего трансферного окна 2027 года.
Потенциальный переход 21-летнего хавбека в «ПСЖ» сорвался: обсуждение сделки не продвинулось дальше контактов между посредниками. Других вариантов в Европе, которые устроили бы и футболиста, и «Локомотив», в текущее трансферное окно пока не возникало. Трансфер в «Зенит» не рассматривается.
- Батраков – воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 он провел за красно-зеленых 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.
- В стартовой игре нового розыгрыша РПЛ против «Ахмата» (1:1) полузащитник отыграл все 90 минут, не набрал результативных баллов и получил желтую карточку.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 28 миллионов евро. Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» истекает в конце июня 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»