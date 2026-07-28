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  • Шалимов назвал форварда, на которого нужно ориентироваться Соболеву

Шалимов назвал форварда, на которого нужно ориентироваться Соболеву

Сегодня, 19:20
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил победу «Зенита» над «Акроном».

  • Петербуржцы выиграли со счетом 5:0 в 1-м туре РПЛ.
  • Дубль сделал нападающий Александр Соболев.
  • Сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу по итогам 1-го тура.

«Если команда-аутсайдер хочет набирать очки с таким монстром, как «Зенит», надо быть крепким и организованным, не ошибаться. Можно сколько угодно ехидничать над вариантом с «автобусом», но это шанс на очки. А тут – великолепный вариант для «Зенита», когда Питер пятерку вбил в ворота «Акрона», а голевой момент возник уже на первой минуте. Кому весело от такого футбола «Акрона»? Болельщикам или владельцу? Огромные разрывы, столько пространства для соперника – все это мы увидели в исполнении «Акрона», и в итоге 0:5. Второй пропущенный гол – вообще странная история. Что хотел сделать «Акрон», зачем разыгрывать мяч от своих ворот против «Зенита», до ворот которого еще сто метров? В итоге «Акрон» веселый, но на табло 0:5.

У «Зенита» выделяется Соболев. Он тоже, как и Угальде, очень сильно старается, но, в отличие от Угальде, забивает голы. Ориентироваться Алексу надо не на Угальде, а на Холанда – норвежец не теряет мячей, потому что почти не участвует в розыгрыше, он занимается только своим делом – у ворот соперника располагается в створе. Соболев иногда от старания идет в середину поля, играет с мячом – и когда теряет мячи, это становится сильно заметно. Алексу надо заниматься тем, что он умеет хорошо – завершать», – сказал Шалимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Шалимов Игорь
Комментарии (1)
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...уефан
1785256414
...ещё не читая, понял какого напа имеет ввиду Шалимов, но у Соболя в отличии от Холланда, нет ни чуйки такой, ни техники исполнения удара, да и в добавок ко всему в борьбе он уступает даже мене габаритным защитникам...
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