Шалимов назвал форварда, на которого нужно ориентироваться Соболеву

Российский тренер Игорь Шалимов оценил победу «Зенита» над «Акроном».

Петербуржцы выиграли со счетом 5:0 в 1-м туре РПЛ.

Дубль сделал нападающий Александр Соболев.

Сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу по итогам 1-го тура.

«Если команда-аутсайдер хочет набирать очки с таким монстром, как «Зенит», надо быть крепким и организованным, не ошибаться. Можно сколько угодно ехидничать над вариантом с «автобусом», но это шанс на очки. А тут – великолепный вариант для «Зенита», когда Питер пятерку вбил в ворота «Акрона», а голевой момент возник уже на первой минуте. Кому весело от такого футбола «Акрона»? Болельщикам или владельцу? Огромные разрывы, столько пространства для соперника – все это мы увидели в исполнении «Акрона», и в итоге 0:5. Второй пропущенный гол – вообще странная история. Что хотел сделать «Акрон», зачем разыгрывать мяч от своих ворот против «Зенита», до ворот которого еще сто метров? В итоге «Акрон» веселый, но на табло 0:5.

У «Зенита» выделяется Соболев. Он тоже, как и Угальде, очень сильно старается, но, в отличие от Угальде, забивает голы. Ориентироваться Алексу надо не на Угальде, а на Холанда – норвежец не теряет мячей, потому что почти не участвует в розыгрыше, он занимается только своим делом – у ворот соперника располагается в створе. Соболев иногда от старания идет в середину поля, играет с мячом – и когда теряет мячи, это становится сильно заметно. Алексу надо заниматься тем, что он умеет хорошо – завершать», – сказал Шалимов.