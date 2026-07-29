Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зидан возглавил Францию, Манчини – Италию, ЦСКА подписал Бориско, Инфантино хочет продать доли в ЧМ и другие новости

Зидан возглавил Францию, Манчини – Италию, ЦСКА подписал Бориско, Инфантино хочет продать доли в ЧМ и другие новости

Сегодня, 00:00
1

«Реал» сделал предложение Винисиусу

Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса»

Зидан возглавил сборную Франции

ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда

Италия назначила нового главного тренера сборной

Стало известно об ошибке судей в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Инфантино хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам

Кукурелья набил татуировку с лицом де ла Фуэнте

ЦСКА объявил о трансфере Бориско

У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timurkvadrovsky
1785274688
Мужчины и девушки, кто любит ставить на спорт. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт».
Ответить
Главные новости
Зидан возглавил Францию, Манчини – Италию, ЦСКА подписал Бориско, Инфантино хочет продать доли в ЧМ и другие новости
00:00
1
«Это переходит черту»: в УЕФА жестко высказались о планах Инфантино
Вчера, 23:25
4
Ветеран ЦСКА назвал большой ошибкой подписание Бориско
Вчера, 22:50
7
ФотоРоналду выложил фото с пятью детьми
Вчера, 22:20
3
У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля
Вчера, 21:50
10
РПЛ назвала лучшего футболиста 1-го тура
Вчера, 21:17
8
Бубнов не захотел разбирать игру клуба РПЛ: «Я отказываюсь»
Вчера, 20:40
3
Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»
Вчера, 20:26
6
Бориско прокомментировал трансфер в ЦСКА
Вчера, 20:18
6
Карпукас высказался о возможном уходе из «Локомотива» – его хочет подписать «Зенит»
Вчера, 19:47
1
Все новости
Все новости
Реакция Блаттера на планы Инфантино продать доли в чемпионате мира
Вчера, 23:50
2
«Рубин» извинился перед судьей Чистяковым за инцидент в подтрибунке
Вчера, 23:40
2
«ПСЖ» хочет отомстить «Реалу», подписав Родри
Вчера, 22:55
Глушаков хочет начать тренерскую карьеру
Вчера, 22:28
1
Быстров одним словом описал поведение Соболева
Вчера, 21:57
2
Генич отреагировал на трансфер Бориско в ЦСКА
Вчера, 21:37
РПЛ назвала лучшего футболиста 1-го тура
Вчера, 21:17
8
Губерниев – о «Спартаке»: «Уже все признали чемпионом»
Вчера, 20:53
4
Бубнов не захотел разбирать игру клуба РПЛ: «Я отказываюсь»
Вчера, 20:40
3
Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»
Вчера, 20:26
6
Бориско прокомментировал трансфер в ЦСКА
Вчера, 20:18
6
Тикнизян может вернуться в РПЛ
Вчера, 20:00
1
Карпукас высказался о возможном уходе из «Локомотива» – его хочет подписать «Зенит»
Вчера, 19:47
1
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
Вчера, 19:31
Шалимов назвал форварда, на которого нужно ориентироваться Соболеву
Вчера, 19:20
2
ФотоЦСКА объявил о трансфере Бориско
Вчера, 19:05
17
ВидеоКукурелья набил татуировку с лицом де ла Фуэнте
Вчера, 18:57
4
Инфантино хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам
Вчера, 18:45
23
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
Вчера, 18:26
1
Реакция Мбаппе на назначение Зидана главным тренером сборной Франции
Вчера, 18:21
4
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
Вчера, 18:10
2
Ловчев назвал 2 клуба, которые его впечатлили в 1-м туре РПЛ
Вчера, 17:54
12
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
Вчера, 17:46
Гурцкая – об игроке РПЛ: «Играет на продажу, ему *** на командный результат»
Вчера, 17:39
4
«Зенит» может обменять Луиса Энрике на игрока сборной Эквадора
Вчера, 17:26
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+