Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров ответил, является ли московская команда конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Он считает, что красно-белым необходимо усиление.

«Мы каждый год можем говорить, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита», но всe покажет время. В последние годы такого не происходит, но всем бы хотелось это видеть. Всем нужно усиливаться и «Спартаку» тоже.

Есть парочка хороших инвалидов, но они уже на пенсии, видимо. О ком речь? Без фамилий (смеeтся)», – сказал Быстров.