Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров ответил, является ли московская команда конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Он считает, что красно-белым необходимо усиление.
«Мы каждый год можем говорить, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита», но всe покажет время. В последние годы такого не происходит, но всем бы хотелось это видеть. Всем нужно усиливаться и «Спартаку» тоже.
Есть парочка хороших инвалидов, но они уже на пенсии, видимо. О ком речь? Без фамилий (смеeтся)», – сказал Быстров.
- «Спартак» в 1-м туре РПЛ уверенно обыграл «Родину» со счетом 3:0.
- Клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: «Чемпионат»