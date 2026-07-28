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  • Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»

Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»

28 июля, 20:26
9

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров ответил, является ли московская команда конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Он считает, что красно-белым необходимо усиление.

«Мы каждый год можем говорить, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита», но всe покажет время. В последние годы такого не происходит, но всем бы хотелось это видеть. Всем нужно усиливаться и «Спартаку» тоже.

Есть парочка хороших инвалидов, но они уже на пенсии, видимо. О ком речь? Без фамилий (смеeтся)», – сказал Быстров.

  • «Спартак» в 1-м туре РПЛ уверенно обыграл «Родину» со счетом 3:0.
  • Клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (9)
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рылы
1785264195
очень редкий случай, когда матч тв реально банит какую-то "экспертную" паскуду, чтобы духа его на канале больше не было, вместе с его визгами. но всё равно остальные продолжают названивать ему и царю, чтобы в итоге это Г оказалось здесь.
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sponky
1785265010
Конченый ублюдочный мерзкий тип
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Димтрий
1785271612
Уважаемый бомбардир,Быстров ограниченный человек, его мнение не интересно.
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Александр-Балашов-google
1785273332
Вот Быстров, от него прям отвращение, вот честно, такой, мерзкий тип.Видно,что как человек, овно.
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Plyash
1785277369
Слушай , вовка-окурок , ты сам -то уже забыл , каким знатным инвалидом был ? А народ-то помнит ...
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Oldtrafford83
1785301290
Главное что нет алкашей как ты Вова))
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FFR
1785307066
Идиот же.
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