Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет: забил за «Арис» в Лиге Европы
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Вест Хэм
|6
|5
|0
|1
|10:4
|15
|2
|Фрайбург
|6
|4
|0
|2
|17:7
|12
|3
|Олимпиакос
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|4
|ТСЦ Бачка Топола
|6
|0
|1
|5
|6:19
|1
|5
|Брайтон
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|6
|Марсель
|6
|3
|2
|1
|14:10
|11
|7
|Аякс
|6
|1
|2
|3
|10:13
|5
|8
|АЕК
|6
|1
|1
|4
|6:12
|4
|9
|Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|8:6
|11
|10
|Спарта
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|11
|Бетис
|6
|3
|0
|3
|9:7
|9
|12
|Арис
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|13
|Аталанта
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|14
|Спортинг
|6
|3
|2
|1
|10:6
|11
|15
|Штурм
|6
|1
|1
|4
|4:9
|4
|16
|Ракув
|6
|1
|1
|4
|3:10
|4
|17
|Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|17:7
|12
|18
|Тулуза
|6
|3
|2
|1
|8:9
|11
|19
|Юнион СЖ
|6
|2
|2
|2
|5:8
|8
|20
|ЛАСК
|6
|1
|0
|5
|6:12
|3
|21
|Вильярреал
|6
|4
|1
|1
|9:7
|13
|22
|Ренн
|6
|4
|0
|2
|13:6
|12
|23
|Маккаби Хф
|6
|1
|2
|3
|3:9
|5
|24
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|7:10
|4
|25
|Славия П
|6
|5
|0
|1
|17:4
|15
|26
|Рома
|6
|4
|1
|1
|12:4
|13
|27
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|28
|Шериф
|6
|0
|1
|5
|5:17
|1
|29
|Байер
|6
|6
|0
|0
|19:3
|18
|30
|Карабах
|6
|3
|1
|2
|7:9
|10
|31
|Мольде
|6
|2
|1
|3
|12:12
|7
|32
|Хэкен
|6
|0
|0
|6
|3:17
|0
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Педро
|Брайтон
|6
|2
|Лукаку
|Рома
|5
|3
|Кудус
|Аякс, Вест Хэм
|5
|4
|Эль-Кааби
|Олимпиакос
|5
|5
|Садик
|Хэкен
|5
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Фортунис
|Олимпиакос
|7
|2
|Вирц
|Байер
|4
|3
|Уорд-Проус
|Вест Хэм
|4
|4
|Арит
|Марсель
|4
|5
|Клосс
|Марсель
|4