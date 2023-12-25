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    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
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    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет: забил за «Арис» в Лиге Европы

    Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет: забил за «Арис» в Лиге Европы

    Пострадала пражская «Спарта».

    Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА

    Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА

    Расписываем призовые на этот сезон.

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    Суперсерию «Севильи» в ЛЕ продолжает тренер, который до этого играл в еврокубках лишь раз. А после этого сезона его вообще могут уволить

    Суперсерию «Севильи» в ЛЕ продолжает тренер, который до этого играл в еврокубках лишь раз. А после этого сезона его вообще могут уволить

    Феномен Хосе Луиса Мендилибара.

    «Севилья» – королева Лиги Европы (и Кубка УЕФА). Всего взяла шесть трофеев, пять – с бывшими тренерами «Спартака» и ЦСКА

    «Севилья» – королева Лиги Европы (и Кубка УЕФА). Всего взяла шесть трофеев, пять – с бывшими тренерами «Спартака» и ЦСКА

    Изучаем успехи Эмери и Рамоса.

    Гид по еврокубковому величию Моуринью: выиграл все пять финалов, все трофеи, идет ко второй Лиге Европы

    Гид по еврокубковому величию Моуринью: выиграл все пять финалов, все трофеи, идет ко второй Лиге Европы

    Особенные достижения.

    У Моуринью два еврокубковых финала подряд: в главном матче ЛЕ сыграет против «Севильи»

    У Моуринью два еврокубковых финала подряд: в главном матче ЛЕ сыграет против «Севильи»

    Сложный матч для «Ромы».

    «Байер» без Лунева дошел до полуфинала ЛЕ – он не попал в заявку из-за травмы. Как у него дела в Германии?

    «Байер» без Лунева дошел до полуфинала ЛЕ – он не попал в заявку из-за травмы. Как у него дела в Германии?

    Кажется, готовится к уходу из клуба.

    «Тулуза» выиграла Кубок Франции, но из-за «Милана» может пролететь мимо Лиги Европы. Как так?

    «Тулуза» выиграла Кубок Франции, но из-за «Милана» может пролететь мимо Лиги Европы. Как так?

    Все из-за владельцев.

    В 2008-м испанский судья называл разгром «Баварии» от «Зенита» договорняком. УЕФА расследовал историю, но не нашел доказательств

    В 2008-м испанский судья называл разгром «Баварии» от «Зенита» договорняком. УЕФА расследовал историю, но не нашел доказательств

    Рассказываем вам эту историю.

    «Севилья» – королева ЛЕ. Она доказала это, вынеся «МЮ», а мы покажем это в двух фактах

    «Севилья» – королева ЛЕ. Она доказала это, вынеся «МЮ», а мы покажем это в двух фактах

    3:0!

    Вратарь «Ювентуса» схватился за сердце в конце первого тайма матча со «Спортингом». Он плакал, уходя на замену

    Вратарь «Ювентуса» схватился за сердце в конце первого тайма матча со «Спортингом». Он плакал, уходя на замену

    Следим за здоровьем Щесны.

    Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро

    Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро

    Рассказываем обо всех.

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    Футбольные матчи
    Лига Европы, 1/16 финала
    15 февраля, четверг
    20:45
    Шахтер Дн
    Марсель
    Не начался
    20:45
    Фейеноорд
    Рома
    Не начался
    20:45
    Галатасарай
    Спарта
    Не начался
    20:45
    Янг Бойз
    Спортинг
    Не начался
    23:00
    Бенфика
    Тулуза
    Не начался
    23:00
    Ланс
    Фрайбург
    Не начался
    23:00
    Брага
    Карабах
    Не начался
    23:00
    Милан
    Ренн
    Не начался
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    Моуринью избавился от медали финалиста ЛЕ – тренер бросил ее болельщику на трибунах

    Моуринью избавился от медали финалиста ЛЕ – тренер бросил ее болельщику на трибунах

    Типичный Жозе.

    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Вест Хэм650110:415
    2Фрайбург640217:712
    3Олимпиакос621311:147
    4ТСЦ Бачка Топола60156:191
    5Брайтон641110:513
    6Марсель632114:1011
    7Аякс612310:135
    8АЕК61146:124
    9Рейнджерс63218:611
    10Спарта63129:710
    11Бетис63039:79
    12Арис61147:134
    13Аталанта642012:414
    14Спортинг632110:611
    15Штурм61144:94
    16Ракув61143:104
    17Ливерпуль640217:712
    18Тулуза63218:911
    19Юнион СЖ62225:88
    20ЛАСК61056:123
    21Вильярреал64119:713
    22Ренн640213:612
    23Маккаби Хф61233:95
    24Панатинаикос61147:104
    25Славия П650117:415
    26Рома641112:413
    27Серветт61234:135
    28Шериф60155:171
    29Байер660019:318
    30Карабах63127:910
    31Мольде621312:127
    32Хэкен60063:170
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