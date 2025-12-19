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Кипр. Первый дивизион
Команды
Омония
€ 25 млн
Омония
Никосия
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Сайт:
http://www.omonoia.com.cy/el
Тренер:
Хеннинг Берг
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
«Омония» – «Сельта»: кто победит в матче 1 тура Лиги Европы 2026/2027
08:27
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Омония» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Линкольн» – «Омония»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Трансляция
«Кайрат» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кайрат» – «Омония»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Трансляция
«Омония» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026
22 июля
«Омония» – «Кайрат»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
21 июля
Трансляция
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Риека» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.92
25 февраля
«Омония» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
18 февраля
Черышев провел первый матч за 9 месяцев
1 февраля
2
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Рапид» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.05
2025.12.10 11:18
Фото
На матче Лиги конференций с киевским «Динамо» вывесили флаги России и СССР
2025.11.27 23:59
5
Трансляция
«Омония» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025
2025.11.27 19:35
«Дрита» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.23 09:31
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
«Торпедо» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.20
2025.07.30 09:58
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
2025.05.12 21:47
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
Фото
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
2024.09.30 23:34
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Видео
Кокорин забил за «Арис» 5-й гол в сезоне
2024.01.07 21:28
1
Видео
Кокорин сделал ассист – у него 1+1 в 3 матчах за «Арис» после возвращения
2023.09.25 21:55
Гол Кокорина не помог «Арису» победить «Омонию». Отставание от лидера выросло до четырех очков
2022.11.07 21:35
Видео
Кокорин забил «Омонии». У него 7 голевых действий в 9 матчах на Кипре
2022.11.07 20:40
6
Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
2022.11.03 22:53
1
2
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