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«Кайрат» – «Омония»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

28 июля 2026 9:37
Кайрат - Омония
29 июл. 2026, среда 18:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.40
Ничья
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Омонией» пройдет 29 июля 2026 года в Алматы на стадионе «Орталык». Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:1, но имеют отличную атакующую статистику в последних играх и будут стремиться отыграться при поддержке родных трибун. Гости, напротив, находятся в феноменальной форме – 18 матчей без поражений подряд, а их оборона оставалась неприступной для «Кайрата» в трех последних встречах. Сможет ли казахстанский клуб прервать эту серию и сотворить чудо, или киприоты продолжат свое победное шествие и уверенно пройдут в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Кайрат» подходит к ответной игре с хорошей атакующей статистикой: девять голов в последних пяти матчах, из них два забиты лидирующему в чемпионате «Ордабасы». Однако в трех последних встречах с «Омонией» алматинцы не смогли забить ни разу, что указывает на проблемы с преодолением обороны киприотов. В среднем за последние пять игр «Кайрат» забивает 1.80 гола, но при этом пропускает 0.80, что говорит о сбалансированной игре. Домашняя поддержка и необходимость отыгрываться должны добавить мотивации, но их атакующие построения могут разбиться о компактную оборону соперника, который уже трижды подряд оставлял свои ворота сухими в матчах с казахстанцами.

«Омония» демонстрирует удивительную стабильность: 18 матчей без поражений, при этом забивает в 18 из 20 последних встреч. В защите киприоты пропускают в среднем 0.80 гола за игру в последних пяти матчах, а в очных встречах с «Кайратом» не пропускают уже три матча подряд. «Омония» умеет играть на результат, и имея преимущество в один мяч, будет делать ставку на контратаки. Их опыт и хладнокровие в еврокубках должны помочь им сдержать натиск хозяев, особенно учитывая, что они не проигрывают практически никому в последнее время и редко позволяют соперникам забивать.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Кайрату» будет крайне сложно преодолеть оборону «Омонии», которая не пропускает от него уже три встречи. При этом киприоты сами способны забить на контратаке, но они будут действовать осторожно. Наиболее вероятным исходом является ничья, которая устроит гостей для прохода в следующий раунд, так как при ничьей «Омония» сохранит преимущество, добытое в первом матче.

Форма и история личных встреч

В трех последних очных встречах «Омония» не пропустила от «Кайрата» ни одного гола, а в последнем матче одержала победу 1:0. Это дает киприотам психологическое преимущество. Текущая беспроигрышная серия «Омонии» (18 матчей) и стабильная игра в обороне указывают на то, что гости сумеют сохранить свои ворота сухими или, по крайней мере, не проиграть. «Кайрат», несмотря на атакующий потенциал, пока не нашел ключей к защите соперника.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (67%)
Побед - 1 (33%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
0.33
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 2 раунд
Омония
1 : 0
22.07.2026
Кайрат
Лига чемпионов, 2 раунд
Омония
1 : 0
22.07.2026
Кайрат
Лига конференций, 6 тур
Омония
0 : 0
09.12.2021
Кайрат
Лига конференций, 1 тур
Кайрат
0 : 0
16.09.2021
Омония

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ПЗ
24
Александр Мрынский
ЦП
7
Жоржинью
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
6
Адилет Садыбеков
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
28
Марк Гуаль
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Омония
40
Фабиано
ВР
29
Юре Балковец
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
30
Николас Панайоту
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
74
Панайотис Андреу
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦП
14
Матео Марич
ЦП
11
Эвандро Эвандро
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
4-5-1
1
Анарбеков
3
Мата
14
Мартынович
44
Африко
20
Тапалов
7
Жоржинью
19
Юккола
6
Садыбеков
13
Оксанен
24
Мрынский
28
Гуаль
4-3-3
40
Фабиано
77
Него
5
Кулибали
30
Панайоту
29
Балковец
74
Андреу
22
Танкович
14
Марич
7
Монтнор
9
Какулис
11
Эвандро
Остались в запасе
Кайрат
Омония
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хеннинг Берг

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ответный матч между «Кайратом» и «Омонией» завершится вничью. Хозяева будут атаковать, но оборона киприотов, выдержавшая натиск в предыдущих встречах, должна справиться и на этот раз. Гости наверняка будут действовать от обороны, что приведет к минимальному количеству голов. Ставка на ничью за 3.40 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Кайратом» и «Омонией» состоится 29 июля 2026 года в Алматы на стадионе «Орталык» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Кайрат» – «Омония»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

3.40
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Омония Кайрат
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