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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кайрат
€ 7 млн
Кайрат
Алматы
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fckairat.kz
Тренер:
Рафаэль Уразбахтин
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Кайрат» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Кайрат» – «Тобол»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
12 сентября
Трансляция
«Каспий» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Каспий» – «Кайрат»: кто победит в матче 6-го тура Премьер-лиги 2026/2027
4 сентября
«Елимай» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Елимай» – «Кайрат»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026/2027
30 августа
«Андерлехт» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Андерлехт» – «Кайрат»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Кайрат» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Кайрат» – «Андерлехт»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Кайрат» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Кайрат» – «Улытау»: кто победит в матче 9-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Кайрат» – «Левски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Кайрат» – «Левски»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Левски» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Левски» – «Кайрат»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
Трансляция
«Кайрат» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кайрат» – «Омония»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
«Кайрат» – «Ордабасы»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026
25 июля
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Трансляция
«Омония» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026
22 июля
«Омония» – «Кайрат»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
21 июля
Трансляция
«Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026
18 июля
«Атырау» – «Кайрат»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026
17 июля
Трансляция
«Сутьеска» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2026
15 июля
«Сутьеска» – «Кайрат»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
14 июля
Трансляция
«Кайрат» – «Сутьеска»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2026
8 июля
«Кызыл-Жар» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.73
20 июня
«Кайрат» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 17 июня 2026 с коэффициентом 1.65
17 июня
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
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