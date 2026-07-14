Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Сутьеска» и «Кайрат» пройдет 15 июля 2026 года в Никшиче на стадионе «Край Быстрице». Казахстанский клуб сделал уверенный шаг к следующему раунду, одержав победу в первом матче со счетом 2:1, и теперь имеет минимальное преимущество перед ответной игрой. Черногорцам предстоит отыгрываться на домашнем стадионе, но сумеет ли «Сутьеска» переломить ход противостояния и пройти дальше, или «Кайрат» подтвердит свой класс на выезде и продолжит свой путь в Лиге чемпионов?

Кто победит в матче

«Сутьеска» подходит к ответному матчу с невыразительной статистикой: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила «Кайрату» в первом матче (1:2), а в товарищеских встречах также проиграла «Сараево» (1:2) и «Борац Баня-Лука» (0:1). Черногорский клуб испытывает серьезные проблемы в атаке и редко забивает больше одного гола за матч, что против такого мощного соперника, как «Кайрат», делает задачу по отыгрышу практически невыполнимой. Для того чтобы пройти дальше, «Сутьеске» нужно побеждать с разницей минимум в два мяча, но их текущая форма не позволяет рассчитывать на такой результат.

«Кайрат» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 17 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,4 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда уверенно обыграла «Сутьеску» в первом матче (2:1) и доминирует в чемпионате Казахстана, где в последних турах разгромила «Окжетпес» (5:0) и «Кызыл-Жар» (4:2). Казахстанский клуб обладает мощной атакой и организованной обороной, а также имеет комфортное преимущество после первого матча. Даже на выезде «Кайрат» является явным фаворитом и способен забить на чужом поле, что практически гарантирует им проход в следующий раунд.

Итоговый вывод: «Кайрат» имеет подавляющее преимущество в атакующей мощи и классе, тогда как «Сутьеска» не показывает достаточной эффективности, чтобы отыграть два мяча. Учитывая разницу в уровне и текущую форму, победа казахстанской команды выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Кайрата».

Форма и история личных встреч

«Кайрат» выиграл первый матч со счетом 2:1 и имеет значительное преимущество в атакующей мощи, тогда как «Сутьеска» испытывает проблемы в нападении и редко забивает больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущую форму, «Кайрат» выглядит фаворитом в ответном матче.

Прогноз на победителя

«Кайрат» имеет преимущество после победы 2:1 в первом матче и демонстрирует феноменальную результативность, тогда как «Сутьеска» не показывает достаточной эффективности в атаке, чтобы отыграться. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа «Кайрата» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Кайрата» с коэффициентом 1,69. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Сутьеска» и «Кайрат» состоится 15 июля 2026 года в Никшиче на стадионе «Край Быстрице» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».