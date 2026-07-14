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«Сутьеска» – «Кайрат»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

14 июля 2026 8:49
Сутьеска - Кайрат
15 июл. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.69
Победа «Кайрата»
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Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Сутьеска» и «Кайрат» пройдет 15 июля 2026 года в Никшиче на стадионе «Край Быстрице». Казахстанский клуб сделал уверенный шаг к следующему раунду, одержав победу в первом матче со счетом 2:1, и теперь имеет минимальное преимущество перед ответной игрой. Черногорцам предстоит отыгрываться на домашнем стадионе, но сумеет ли «Сутьеска» переломить ход противостояния и пройти дальше, или «Кайрат» подтвердит свой класс на выезде и продолжит свой путь в Лиге чемпионов?

Кто победит в матче

«Сутьеска» подходит к ответному матчу с невыразительной статистикой: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила «Кайрату» в первом матче (1:2), а в товарищеских встречах также проиграла «Сараево» (1:2) и «Борац Баня-Лука» (0:1). Черногорский клуб испытывает серьезные проблемы в атаке и редко забивает больше одного гола за матч, что против такого мощного соперника, как «Кайрат», делает задачу по отыгрышу практически невыполнимой. Для того чтобы пройти дальше, «Сутьеске» нужно побеждать с разницей минимум в два мяча, но их текущая форма не позволяет рассчитывать на такой результат.

«Кайрат» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 17 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,4 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда уверенно обыграла «Сутьеску» в первом матче (2:1) и доминирует в чемпионате Казахстана, где в последних турах разгромила «Окжетпес» (5:0) и «Кызыл-Жар» (4:2). Казахстанский клуб обладает мощной атакой и организованной обороной, а также имеет комфортное преимущество после первого матча. Даже на выезде «Кайрат» является явным фаворитом и способен забить на чужом поле, что практически гарантирует им проход в следующий раунд.

Итоговый вывод: «Кайрат» имеет подавляющее преимущество в атакующей мощи и классе, тогда как «Сутьеска» не показывает достаточной эффективности, чтобы отыграть два мяча. Учитывая разницу в уровне и текущую форму, победа казахстанской команды выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Кайрата».

Форма и история личных встреч

«Кайрат» выиграл первый матч со счетом 2:1 и имеет значительное преимущество в атакующей мощи, тогда как «Сутьеска» испытывает проблемы в нападении и редко забивает больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущую форму, «Кайрат» выглядит фаворитом в ответном матче.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Лига чемпионов, 1 раунд
Сутьеска
0 : 2
15.07.2026
Кайрат
Лига чемпионов, 1 раунд
Кайрат
2 : 1
08.07.2026
Сутьеска

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сутьеска
22
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
2
Алекса Голубович
ПАЗ
20
Йован Чадженович
ОП
6
Дени Гочко
ОП
77
Marko Simun
ЦП
9
Petar Aničić
ЦП
1
V. Giljen
ЦФ
72
Anto Babić
ЦФ
11
Vasilije Cavor
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
19
Ойва Юккола
ЛФ
28
Марк Гуал
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Сутьеска
12
Tomas Durovic
ВР
44
R. Dedic
ЦЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
3
M. Camara
ЦП
30
Andrija Kecojević
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
8
Kenroy Campbell
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
55
S. Babic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
20
Еркин Тапалов
ОП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
9
Эдмилсон
ЦФ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
2-3-2-4
22
Ражнатович
15
Копитович
20
Чадженович
6
Гочко
2
Голубович
77
9
1
99
Мрвальевич
11
72
3-2-1-1-3
1
Анарбеков
6
Садыбеков
44
Африко
25
Широбоков
24
Мрынский
3
Мата
13
Оксанен
81
Бекболат
7
Жоржинью
28
Гуал
19
Юккола
77
3
3
77
11
7
Болевич
7
Болевич
11
20
Чадженович
10
10
20
Чадженович
99
Мрвальевич
55
55
99
Мрвальевич
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
6
Садыбеков
8
Байбек
8
Байбек
6
Садыбеков
81
Бекболат
20
Тапалов
20
Тапалов
81
Бекболат
7
Жоржинью
17
Туякбаев
17
Туякбаев
7
Жоржинью
19
Юккола
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
19
Юккола
Остались в запасе
Сутьеска
Кайрат
12
Tomas Durovic
ВР
44
R. Dedic
ЦЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
8
Kenroy Campbell
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
12
Tomas Durovic
ВР
44
R. Dedic
ЦЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
8
Kenroy Campbell
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин

Прогноз на победителя

«Кайрат» имеет преимущество после победы 2:1 в первом матче и демонстрирует феноменальную результативность, тогда как «Сутьеска» не показывает достаточной эффективности в атаке, чтобы отыграться. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа «Кайрата» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Кайрата» с коэффициентом 1,69. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Сутьеска» и «Кайрат» состоится 15 июля 2026 года в Никшиче на стадионе «Край Быстрице» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Сутьеска» – «Кайрат»: смотреть онлайн

1.69
Победа «Кайрата»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Кайрат Сутьеска
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