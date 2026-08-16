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«Самсунспор» – «Гезтепе»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

16 августа 2026 8:28
Самсунспор - Гезтепе
17 авг. 2026, понедельник 21:30 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.17
Победа «Самсунспора»
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Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Самсунспором» и «Гезтепе» пройдет 17 августа в Самсуне. Хозяева подходят к старту сезона с хорошей домашней статистикой: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле, а в очных встречах с этим соперником дома одержали три победы подряд. Гости, в свою очередь, не проигрывают в шести последних матчах и демонстрируют высокую результативность. Однако их выездные встречи с «Самсунспором» в последнее время складываются неудачно. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые продолжат свою домашнюю серию против этого соперника, или гости, которые набрали отличный ход и стремятся начать сезон с победы?

Кто победит в матче

В пользу «Самсунспора» говорит их успешная история домашних встреч с «Гезтепе». Хозяева побеждают в трех последних матчах на своем поле против этого соперника, что дает им серьезное психологическое преимущество. Кроме того, «Самсунспор» не проигрывает в пяти из семи последних домашних матчей, что свидетельствует о комфортной игре при поддержке трибун. В атаке команда стабильна – в среднем за последние пять игр она забивает 1,00 гола. Однако защита хозяев небезупречна: в среднем они пропускают 1,40 гола, а также пропускают в трех последних матчах. Это может позволить гостям, которые много забивают, создать проблемы. В товарищеских матчах «Самсунспор» показывал нестабильные результаты, но домашний фактор и статистика очных встреч играют в его пользу.

«Гезтепе» подходит к матчу с хорошей формой – команда не проигрывает в шести последних матчах, а в атаке действует результативно: в среднем за последние пять игр она забивает 1,80 гола и забивает в шести последних встречах. Оборона гостей выглядит надежной – в среднем они пропускают 0,80 гола, хотя в четырех последних матчах их защита давала сбой. В товарищеских матчах «Гезтепе» уверенно переиграл «Трабзонспор» (2-1) и «Аль-Зафра» (2-1). Однако в очных встречах на поле «Самсунспора» у гостей серьезные проблемы – они проиграли три последних матча в Самсуне. Это может оказать психологическое давление на команду.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Самсунспор» имеет преимущество за счет домашней поддержки и истории очных встреч, тогда как «Гезтепе» опасен в атаке и находится в хорошей форме. Учитывая, что хозяева редко проигрывают этому сопернику дома, а гости не всегда стабильны в обороне, «Самсунспор» выглядит фаворитом, хотя «Гезтепе» способен забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Самсунспор» имеет преимущество – три победы подряд над «Гезтепе». При этом в последних встречах обе команды регулярно обмениваются голами: в четырех из пяти последних игр забивали обе стороны. Текущая форма «Гезтепе» впечатляет (шесть матчей без поражений), но их неудачи в гостях против «Самсунспора» могут сказаться. Учитывая, что «Самсунспор» стабильно забивает дома, а «Гезтепе» пропускает в четырех последних матчах, хозяева имеют хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 2 (40%)
Ничьих - 2 (40%)
Побед - 1 (20%)
12
Забитых мячей
10
2.4
В среднем за матч
2
4:3
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
3 : 3
17.08.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
3 : 3
17.08.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 34 тур
Самсунспор
3 : 0
16.05.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 17 тур
Гезтепе
2 : 0
21.12.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 2
03.03.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
26
Ali Diabaté
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
30
Saikuba Jarju
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Гезтепе
25
Лука Гугешашвили
ВР
3
Allan
ЦЗ
13
Ege Yildirim
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
(К) ЦЗ
75
Амин Черни
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
8
Алексис Антунес
АП
6
Алекс Матос
ПВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
7
Андре
ЦФ
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Самсунспор
13
Efe Üstün
ВР
25
Билал Баязит
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
42
Anto Sekongo
ЦП
70
Tahsin Bülbül
ЦП
8
Самед Онур
АП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Гезтепе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
16
Огюн Байрак
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
80
Guilherme Luiz
ЦФ
4-3-3
1
Кочук
21
Боревкович
26
17
2
Мендес
45
Макумбу
5
20
Каян
11
Килинк
99
Муандилмаджи
30
3-1-3-3
25
Гугешашвили
3
13
4
Альтикардес
20
Мироши
6
Матос
8
Антунес
75
Черни
2
Куртулан
7
Андре
22
Армстронг
30
42
42
30
20
Каян
8
Онур
8
Онур
20
Каян
99
Муандилмаджи
14
Кайя
14
Кайя
99
Муандилмаджи
7
Андре
39
Жандерсон
39
Жандерсон
7
Андре
2
Куртулан
16
Байрак
16
Байрак
2
Куртулан
6
Матос
5
Рхалдней
5
Рхалдней
6
Матос
8
Антунес
10
Бекироглу
10
Бекироглу
8
Антунес
22
Армстронг
9
Жуан
9
Жуан
22
Армстронг
Остались в запасе
Самсунспор
Гезтепе
13
Efe Üstün
ВР
25
Билал Баязит
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
70
Tahsin Bülbül
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
80
Guilherme Luiz
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
13
Efe Üstün
ВР
25
Билал Баязит
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
70
Tahsin Bülbül
ЦП
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
80
Guilherme Luiz
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Станимир Стойлов
Самсунспор
Точно не сыграют
Jaures Assoumou
ЦФ
Yunus Emre Çift
ЦЗ
Танги Кулибали
ЛВ
Igor Drapinski
ЦЗ
Элайис Тавсан
ПВ
Эллиот Уотт
ОП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Самсунспора». Хозяева имеют преимущество в домашних очных встречах (три победы подряд), играют на своем поле и редко проигрывают этому сопернику в Самсуне. Гости, несмотря на хорошую форму, уступают в истории противостояний и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Самсунспор» использует свое преимущество и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Самсунспора» с коэффициентом 2,17.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Самсунспором» и «Гезтепе» состоится 17 августа 2026 года в Самсуне и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Самсунспор» – «Гезтепе»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

2.17
Победа «Самсунспора»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига Гезтепе Самсунспор
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