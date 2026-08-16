Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Самсунспором» и «Гезтепе» пройдет 17 августа в Самсуне. Хозяева подходят к старту сезона с хорошей домашней статистикой: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле, а в очных встречах с этим соперником дома одержали три победы подряд. Гости, в свою очередь, не проигрывают в шести последних матчах и демонстрируют высокую результативность. Однако их выездные встречи с «Самсунспором» в последнее время складываются неудачно. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые продолжат свою домашнюю серию против этого соперника, или гости, которые набрали отличный ход и стремятся начать сезон с победы?

Кто победит в матче

В пользу «Самсунспора» говорит их успешная история домашних встреч с «Гезтепе». Хозяева побеждают в трех последних матчах на своем поле против этого соперника, что дает им серьезное психологическое преимущество. Кроме того, «Самсунспор» не проигрывает в пяти из семи последних домашних матчей, что свидетельствует о комфортной игре при поддержке трибун. В атаке команда стабильна – в среднем за последние пять игр она забивает 1,00 гола. Однако защита хозяев небезупречна: в среднем они пропускают 1,40 гола, а также пропускают в трех последних матчах. Это может позволить гостям, которые много забивают, создать проблемы. В товарищеских матчах «Самсунспор» показывал нестабильные результаты, но домашний фактор и статистика очных встреч играют в его пользу.

«Гезтепе» подходит к матчу с хорошей формой – команда не проигрывает в шести последних матчах, а в атаке действует результативно: в среднем за последние пять игр она забивает 1,80 гола и забивает в шести последних встречах. Оборона гостей выглядит надежной – в среднем они пропускают 0,80 гола, хотя в четырех последних матчах их защита давала сбой. В товарищеских матчах «Гезтепе» уверенно переиграл «Трабзонспор» (2-1) и «Аль-Зафра» (2-1). Однако в очных встречах на поле «Самсунспора» у гостей серьезные проблемы – они проиграли три последних матча в Самсуне. Это может оказать психологическое давление на команду.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Самсунспор» имеет преимущество за счет домашней поддержки и истории очных встреч, тогда как «Гезтепе» опасен в атаке и находится в хорошей форме. Учитывая, что хозяева редко проигрывают этому сопернику дома, а гости не всегда стабильны в обороне, «Самсунспор» выглядит фаворитом, хотя «Гезтепе» способен забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Самсунспор» имеет преимущество – три победы подряд над «Гезтепе». При этом в последних встречах обе команды регулярно обмениваются голами: в четырех из пяти последних игр забивали обе стороны. Текущая форма «Гезтепе» впечатляет (шесть матчей без поражений), но их неудачи в гостях против «Самсунспора» могут сказаться. Учитывая, что «Самсунспор» стабильно забивает дома, а «Гезтепе» пропускает в четырех последних матчах, хозяева имеют хорошие шансы на победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Самсунспора». Хозяева имеют преимущество в домашних очных встречах (три победы подряд), играют на своем поле и редко проигрывают этому сопернику в Самсуне. Гости, несмотря на хорошую форму, уступают в истории противостояний и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Самсунспор» использует свое преимущество и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Самсунспора» с коэффициентом 2,17.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Самсунспором» и «Гезтепе» состоится 17 августа 2026 года в Самсуне и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.