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    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
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    Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор

    Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор

    Почему такой выбор?

    Лидер «Краснодара» близок к переходу в «Аякс». Что об этом известно?

    Лидер «Краснодара» близок к переходу в «Аякс». Что об этом известно?

    За ним лично следит автор чемпионской «Боруссии».

    Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?

    Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?

    Сейчас все объясним.

    Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга

    Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга

    Перепутал с аспирином.

    Что известно об аресте Промеса: бил ножом члена семьи, может получить четыре года тюрьмы

    Что известно об аресте Промеса: бил ножом члена семьи, может получить четыре года тюрьмы

    Проведет в изоляторе минимум три дня.

    Где сейчас Гус Хиддинк

    Где сейчас Гус Хиддинк

    В Китае уже не работает, зато вспоминает «Анжи».

    В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды

    В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды

    Собрали все, что происходило со Слуцким за это время.

    12

    Ох, какого парня мы заметили. Разрывает в Голландии, один из лучших в ЛЕ, уже сыграл (и забил) за сборную

    Ох, какого парня мы заметили. Разрывает в Голландии, один из лучших в ЛЕ, уже сыграл (и забил) за сборную

    Он родился в 2001 году.

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    Промесу хорошо в «Аяксе». Он много забивает, зажигает в ЛЧ и с теплом вспоминает «Спартак»

    Промесу хорошо в «Аяксе». Он много забивает, зажигает в ЛЧ и с теплом вспоминает «Спартак»

    Не исключает возвращения в Россию.

    12

    Летом «Аякс» продал почти всех лидеров. Но все равно в порядке: лидирует в Голландии, удивляет в ЛЧ

    Летом «Аякс» продал почти всех лидеров. Но все равно в порядке: лидирует в Голландии, удивляет в ЛЧ

    Промес – главная звезда.

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    Как дела у Слуцкого? Сыграл вничью с «Аяксом», потерял лидеров, до сих пор привыкает к Голландии

    Как дела у Слуцкого? Сыграл вничью с «Аяксом», потерял лидеров, до сих пор привыкает к Голландии

    Давно о нем не вспоминали.

    12

    Зиеш провел мощный сезон в «Аяксе», но теперь его травят в сборной из-за незабитого пенальти

    Зиеш провел мощный сезон в «Аяксе», но теперь его травят в сборной из-за незабитого пенальти

    Марокко проиграло аутсайдеру.

    3

    Все статьи
    Футбольные матчи
    Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    Сегодня
    20:45
    Экселсиор
    Твенте
    Не начался
    П1
    6
    Х
    4.1
    П2
    1.55
    Реклама 18+
    22:00
    Алмере Сити
    Алкмаар
    Не начался
    П1
    4.7
    Х
    3.75
    П2
    1.75
    Реклама 18+
    23:00
    Хераклес
    Витесс
    Не начался
    П1
    1.92
    Х
    3.7
    П2
    3.8
    Реклама 18+
    9 февраля, пятница
    22:00
    РКС Ваалвейк
    НЕК
    2
    0
    Матч завершен
    Завтра, 11 февраля, воскресенье
    14:15
    Гоу Эхед Иглс
    Зволле
    Не начался
    П1
    1.72
    Х
    4.1
    П2
    4.4
    Реклама 18+
    16:30
    Утрехт
    Фортуна Сд
    Не начался
    П1
    1.7
    Х
    3.8
    П2
    5
    Реклама 18+
    16:30
    Херенвен
    Аякс
    Не начался
    П1
    4.1
    Х
    4.5
    П2
    1.7
    Реклама 18+
    18:45
    Волендам
    ПСВ
    Не начался
    П1
    20
    Х
    10.5
    П2
    1.09
    Реклама 18+
    22:00
    Фейеноорд
    Спарта Рот
    Не начался
    П1
    1.15
    Х
    8
    П2
    17
    Реклама 18+
    Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
    16 февраля, пятница
    22:00
    ПСВ
    Хераклес
    Не начался
    17 февраля, суббота
    20:45
    Фортуна Сд
    Алкмаар
    Не начался
    20:45
    Спарта Рот
    Экселсиор
    Не начался
    23:00
    Зволле
    Алмере Сити
    Не начался
    23:00
    Херенвен
    Гоу Эхед Иглс
    Не начался
    18 февраля, воскресенье
    14:15
    Твенте
    Утрехт
    Не начался
    16:30
    Витесс
    Волендам
    Не начался
    16:30
    Аякс
    НЕК
    Не начался
    18:45
    Фейеноорд
    РКС Ваалвейк
    Не начался
    Все матчи
    Промес подозревается в нападении с ножом (и отсидел три дня в изоляторе), но может вернуться в «Спартак». Нужен?

    Промес подозревается в нападении с ножом (и отсидел три дня в изоляторе), но может вернуться в «Спартак». Нужен?

    Кажется, «Аякс» не хочет отпускать.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1ПСВ20182063:956
    2Фейеноорд20144253:1746
    3Твенте20125339:2141
    4Алкмаар20105540:2135
    5Аякс20105547:3635
    6Гоу Эхед Иглс2086634:2830
    7НЕК2178639:3529
    8Зволле2075830:3226
    9Спарта Рот2075825:2726
    10Фортуна Сд2066821:3324
    11Утрехт2058723:3023
    12Алмере Сити2065921:3723
    13Херенвен20641031:4022
    14Экселсиор2049733:3821
    15Хераклес20541126:4819
    16РКС Ваалвейк21531320:3818
    17Волендам20331421:4712
    18Витесс20331413:4212
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