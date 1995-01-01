Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|ПСВ
|20
|18
|2
|0
|63:9
|56
|2
|Фейеноорд
|20
|14
|4
|2
|53:17
|46
|3
|Твенте
|20
|12
|5
|3
|39:21
|41
|4
|Алкмаар
|20
|10
|5
|5
|40:21
|35
|5
|Аякс
|20
|10
|5
|5
|47:36
|35
|6
|Гоу Эхед Иглс
|20
|8
|6
|6
|34:28
|30
|7
|НЕК
|21
|7
|8
|6
|39:35
|29
|8
|Зволле
|20
|7
|5
|8
|30:32
|26
|9
|Спарта Рот
|20
|7
|5
|8
|25:27
|26
|10
|Фортуна Сд
|20
|6
|6
|8
|21:33
|24
|11
|Утрехт
|20
|5
|8
|7
|23:30
|23
|12
|Алмере Сити
|20
|6
|5
|9
|21:37
|23
|13
|Херенвен
|20
|6
|4
|10
|31:40
|22
|14
|Экселсиор
|20
|4
|9
|7
|33:38
|21
|15
|Хераклес
|20
|5
|4
|11
|26:48
|19
|16
|РКС Ваалвейк
|21
|5
|3
|13
|20:38
|18
|17
|Волендам
|20
|3
|3
|14
|21:47
|12
|18
|Витесс
|20
|3
|3
|14
|13:42
|12
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Павлидис
|АЗ Алкмаар
|20
|2
|Хименес
|Фейеноорд
|19
|3
|де Йонг
|ПСВ
|18
|4
|Бробби
|Аякс
|13
|5
|Маттссон
|НЕК
|11
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Верман
|ПСВ
|9
|2
|Бергейс
|Аякс
|8
|3
|Стенгс
|Фейеноорд
|8
|4
|Бакайоко
|ПСВ
|8
|5
|де Йонг
|ПСВ
|7