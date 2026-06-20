ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю

Сборная Нидерландов победила Швецию во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026. Счет получился разгромным.

У команды Рональда Кумана по дублю на свой счет записали Коди Гакпо и Брайан Бробби. У Коди также есть голевой пас. У Крисенцио Саммервила 1+1. Дензел Дюмфрис сделал два ассиста.

За Нидерланды играл бывший спартаковец Гус Тил, ныне представляющий ПСВ.

У шведов забил Энтони Эланга.

Встречу обслуживал Майкл Оливер из Англии.

Нидерланды лидируют в группе, шведы отстают на очко.

У Швеции одна победа в последних четырех матчах.