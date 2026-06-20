ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю

Сборная Нидерландов победила Швецию во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026. Счет получился разгромным.
У команды Рональда Кумана по дублю на свой счет записали Коди Гакпо и Брайан Бробби. У Коди также есть голевой пас. У Крисенцио Саммервила 1+1. Дензел Дюмфрис сделал два ассиста.
За Нидерланды играл бывший спартаковец Гус Тил, ныне представляющий ПСВ.
У шведов забил Энтони Эланга.
Встречу обслуживал Майкл Оливер из Англии.
Нидерланды лидируют в группе, шведы отстают на очко.
У Швеции одна победа в последних четырех матчах.
Чемпионат мира. Группа F. 2 тур
Нидерланды - Швеция - 5:1 (2:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Бробби, 5; 2:0 - Б. Бробби, 17; 3:0 - К. Гакпо, 47; 4:0 - К. Гакпо, 54; 4:1 - Э. Эланга, 59; 5:1 - К. Саммервил, 89.
Источник: «Бомбардир»