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  • ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю

ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю

Вчера, 21:57
9

Сборная Нидерландов победила Швецию во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026. Счет получился разгромным.

У команды Рональда Кумана по дублю на свой счет записали Коди Гакпо и Брайан Бробби. У Коди также есть голевой пас. У Крисенцио Саммервила 1+1. Дензел Дюмфрис сделал два ассиста.

За Нидерланды играл бывший спартаковец Гус Тил, ныне представляющий ПСВ.

У шведов забил Энтони Эланга.

Встречу обслуживал Майкл Оливер из Англии.

Нидерланды лидируют в группе, шведы отстают на очко.

У Швеции одна победа в последних четырех матчах.

Чемпионат мира. Группа F. 2 тур
Нидерланды - Швеция - 5:1 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Б. Бробби, 5; 2:0 - Б. Бробби, 17; 3:0 - К. Гакпо, 47; 4:0 - К. Гакпо, 54; 4:1 - Э. Эланга, 59; 5:1 - К. Саммервил, 89.
Таблица турнира Календарь турнира

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Комментарии (9)
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shahor
1781982074
Особо и комментировать нечего-шведов в одну калитку вынесли.Была призрачная надежда,когда они несколько оживились в конце первого тайма.Но голландцы забив третий гол "из раздевалки" окончательно похоронили всю интригу в матче...
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FCSpartakM
1781982352
шведы красавчики, отзеркалились
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Красногорск_Фан
1781982440
Веселая игра. Не думал что голландцы будут так доминировать.
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Император 1
1781982635
Знал, что шведы отстой, но не настолько же
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IVANRUS777
1781983378
Рональд Куман знает толк в физической подготовке. Сегодня Голландия была и правда летучей по сравнению с шведами, у которых один Эланга был заметен, а Дьёкереш вообще растворился на поле. Интересно будет понаблюдать за Голландией дальше по турниру. На самом деле у них очень сбалансированный и крепкий состав. Может пришло наконец то их время взять кубок мира🏆️.
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k611
1781983532
Попали шведы под раздачу...
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рылы
1781983761
позавчера был дезеувов день, когда все 4 матча завершились вничью. много денег просрал) в общем, на фоне этого я засцал ставить на победу нидерландов, а то мало ли. тем более, что они и есть родина дезеува. и, как назло, когда ставишь 1X - они вдруг забивают 5. настоящие дезеувы!
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NewLife
1781983772
Страшно предположить, что было бы со шведами, если бы Антоха мог играть😃
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evgevg13
1781989476
Весёлый чемпионат получается....
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