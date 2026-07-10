Нигматуллин заявил о коррупции на ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин возмущен отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

США с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

Домашний ЧМ для США окончен.

«То, что сейчас происходит в ФИФА, – это коррупция, политика двойных стандартов, все это раздражает. То, что можно Израилю и их команде, это спокойно находится в ФИФА без каких-либо санкций.

А ситуация с нами, российской сборной, вызывает крайнее возмущение. Мое отношение крайне негативное: одним позволено все», – сказал Нигматуллин.

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