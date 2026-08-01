Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков порассуждал о том, сможет ли Джанни Инфантино удержаться во главе ФИФА.

Инфантино хотел продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.

Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

Позднее президент ФИФА заявил об отказе от скандального проекта.

Сообщалось, что Инфантино близок к отставке с занимаемой должности.

«Что Инфантино откажется от своих слов, я сказал еще три дня назад, когда только поднялась эта тема и меня спросили, чем всe это закончится. Потому что у него другого выхода нет.

Без Европы чемпионат мира никому не нужен и не интересен. Тут всe логично и правильно. Другой вопрос, насколько это всe искренне от него.

Всe‑таки Инфантино – прожженный политик, хитрец и пойдет на всe, чтобы сохранить место президента.

Другое дело, что УЕФА уже на эти трюки не поддастся, у них уже представление есть, что Инфантино надо менять. Однако сделать это будет очень непросто.

Для начала у УЕФА нет кандидата до сих пор, который бы мог претендовать на должность. Во‑вторых, осталось семь месяцев до очередного конгресса. В‑третьих, пока не до конца понятно, насколько жесткая реакция от других конфедераций – Азии, Южной Америки, Африки и так далее. Так что вся борьба еще впереди», – сказал Колосков.