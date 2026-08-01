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  • Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам

Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам

Вчера, 08:51
7

Президент ФИФА Джанни Инфантино передумал продавать часть прав на чемпионат мира.

  • Инфантино предлагал отдать частным инвесторам 20% прав на ЧМ за 4,2 миллиарда долларов.
  • В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.
  • Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

«Проект был призван заложить основу для дальнейшего укрепления наших ассоциаций-членов ФИФА и нашего вида спорта во всем мире, особенно в тех странах, где поддержка наиболее необходима.

Больше того, как мы говорили с самого начала, это могло быть сделано только при поддержке большинства ассоциаций-членов ФИФА и всегда в рамках консультаций с ними, Советом ФИФА, конфедерациями и более широким кругом заинтересованных сторон.

Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект создал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам первоначально поставленной цели.

Наша цель всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании. В связи с этим предложение не будет реализовано.

В ближайшие дни и недели я намерен собрать все заинтересованные стороны вместе в духе общих интересов в нашем футболе и с целью продолжения его развития повсюду, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке», – говорится в заявлении Инфантино.

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Источник: сайт ФИФА
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (7)
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1785564792
Кресло зашаталось, а ж*па загорелась.
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_Sasha_
1785564806
Переобулся)))
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Просто-333
1785567058
Не прокатило. Перекрасился мгновенно
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biber.ru
1785574596
Гнать уродца!
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boris63
1785577129
Футбол для лысого заканчивается.
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kvm
1785590297
заднеприводной
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