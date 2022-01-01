Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Барселона
€ 1 млрд
Барселона
Барселона
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Камп Ноу
Сайт:
http://www.fcbarcelona.com
Тренер:
Ханс-Дитер Флик
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
Ямаль оценил свою игру на победном ЧМ-2026: «Травма не была главной проблемой»
Вчера, 21:34
2
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
Вчера, 17:47
10
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
Вчера, 16:13
2
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
Вчера, 04:49
5
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
13 сентября
«Леванте» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Барселона» продлила контракт с нападающим
12 сентября
«Леванте» – «Барселона»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
12 сентября
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
10 сентября
8
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10 сентября
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
10 сентября
1
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
9 сентября
1
«Барселона» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
9 сентября
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
9 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
8 сентября
2
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
9
Где смотреть матч «Барселона» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
8 сентября
«Барселона» – «Фейеноорд»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
8 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
Трансляция
«Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
1
2
3
4
5
Главные новости
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
1
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+