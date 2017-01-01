Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млрд

Барселона - турнирная таблица

Барселона
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Камп Ноу
Сайт:
http://www.fcbarcelona.com
Тренер:
Ханс-Дитер Флик
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Барселона
2
Бетис
3
Реал
4
Атлетико
5
Алавес
6
Севилья
7
Депортиво
8
Эспаньол
9
Реал Сосьедад
10
Атлетик
11
Расинг
12
Осасуна
13
Леванте
14
Хетафе
15
Райо Вальекано
16
Сельта
17
Малага
18
Вильярреал
19
Эльче
20
Валенсия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
21
4
17
15
5
4
0
1
7
6
1
12
5
4
0
1
14
4
10
12
5
3
1
1
10
6
4
10
5
3
1
1
11
5
6
10
5
3
1
1
8
6
2
10
5
2
3
0
9
6
3
9
5
2
1
2
8
5
3
7
6
2
1
3
6
11
-5
7
5
2
1
2
7
6
1
7
5
2
1
2
9
9
0
7
5
2
1
2
5
8
-3
7
5
1
2
2
7
9
-2
5
5
1
2
2
3
6
-3
5
5
1
1
3
8
14
-6
4
6
0
4
2
3
6
-3
4
5
0
3
2
2
8
-6
3
5
0
2
3
7
10
-3
2
5
0
2
3
6
13
-7
2
5
0
1
4
1
10
-9
1
Команда
1
Реал
2
Алавес
3
Расинг
4
Бетис
5
Барселона
6
Севилья
7
Хетафе
8
Реал Сосьедад
9
Атлетико
10
Депортиво
11
Эспаньол
12
Атлетик
13
Райо Вальекано
14
Осасуна
15
Леванте
16
Малага
17
Сельта
18
Валенсия
19
Вильярреал
20
Эльче
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
12
2
10
9
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
7
5
2
7
2
2
0
0
2
0
2
6
2
2
0
0
7
2
5
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
4
-2
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
4
2
2
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
1
1
5
4
1
4
2
1
1
0
4
3
1
4
3
1
1
1
1
2
-1
4
2
1
0
1
7
6
1
3
2
0
2
0
1
1
0
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
0
6
-6
1
2
0
0
2
3
5
-2
0
2
0
0
2
2
8
-6
0
Команда
1
Барселона
2
Атлетико
3
Бетис
4
Депортиво
5
Севилья
6
Эспаньол
7
Атлетик
8
Осасуна
9
Реал Сосьедад
10
Сельта
11
Реал
12
Вильярреал
13
Эльче
14
Леванте
15
Алавес
16
Малага
17
Расинг
18
Валенсия
19
Хетафе
20
Райо Вальекано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
14
2
12
9
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
5
6
-1
6
3
1
2
0
5
4
1
5
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
4
6
-2
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
3
0
1
1
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
0
3
-3
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
2
0
0
2
2
4
-2
0
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
3
0
0
3
4
11
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
1
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+