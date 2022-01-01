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Ла Лига 2026/2027
Команды
Сельта
€ 175,10 млн
Сельта
Виго
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Балаидос
Сайт:
http://www.celtavigo.net/en/
Тренер:
Клаудио Хиральдес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Сельта» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Бетиса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Сельта» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Алавеса» на победу в матче 9-го тура
17 октября
Спаллетти отреагировал на выходку игрока «Ювентуса» после замены
16 октября
Вингер «Ювентуса» разозлился после замены, сделанной Спаллетти
16 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Сельта» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Ювентуса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Видео
Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
23 сентября
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«Сельта» – «Расинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Сельта» – «Расинг»: кто победит в матче 7-го тура Ла Лиги 2026/2027
18 сентября
Лига Европы. «Милан» проиграл, «Байер» победил и другие результаты
17 сентября
«Омония» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Омония» – «Сельта»: кто победит в матче 1 тура Лиги Европы 2026/2027
15 сентября
«Сельта» – «Малага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Сельта» – «Малага»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
12 сентября
«Хетафе» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Хетафе» – «Сельта»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
6 сентября
Трансляция
«Реал Сосьедад» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2026
3 сентября
«Реал Сосьедад» – «Сельта»: кто победит в матче 6-го тура Ла Лиги 2026/2027
2 сентября
Трансляция
«Сельта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Сельта» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Сельта» – «Осасуна»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Испании 2026/2027
26 августа
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