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Ла Лига 2026/2027
Команды
Сельта
Состав
€ 175 млн
Сельта - состав команды
Виго
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Балаидос
Сайт:
http://www.celtavigo.net/en/
Тренер:
Клаудио Хиральдес
Состав
Статистика
Новости
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Раду Ионуц
Вра
29
€ 9 млн
1
Баиндыр Алтай
Вра
28
€ 5 млн
25
Вильяр Иван
Вра
29
€ 0.9 млн
5
Каррейра Серхио
Защ
25
€ 12 млн
17
Руэда Хави
Защ
24
€ 6 млн
2
Старфельт Карл
Защ
31
€ 4.5 млн
21
Касерес Себастьян
Защ
27
€ 4.5 млн
4
Файе Абдулайе
Защ
21
€ 4.5 млн
15
Нуньес Альваро
Защ
26
€ 4 млн
18
Лаго Йоэль
Защ
22
€ 4 млн
22
Галан Хави
Защ
31
€ 1.8 млн
3
Алонсо Маркос
Защ
35
€ 1.2 млн
4
Айду Джозеф
Защ
30
€ 1 млн
12
Фернандес Хосе Мануэль
Защ
36
€ 0.5 млн
19
Сведберг Виллиот
Пол
22
€ 20 млн
8
Роман Мигель
Пол
23
€ 15 млн
6
Мориба Илаш
Пол
23
€ 15 млн
23
Альварес Уго
Пол
23
€ 8 млн
14
Фебас Алейш
Пол
30
€ 5 млн
15
Весино Матиас
Пол
35
€ 1 млн
30
Hugo Burcio
Пол
-
28
Антаньон Андрес
Пол
19
-
9
Хутгла Ферран
Нап
27
€ 10 млн
39
Эль-Абделлауи Йонес
Нап
20
€ 8 млн
24
Дриух Куаиб
Нап
24
€ 7.5 млн
11
Дуран Пабло
Нап
25
€ 4 млн
7
Иглесиас Борха
Нап
33
€ 2.8 млн
10
Аспас Яго
Нап
39
€ 1.6 млн
16
Гонсалес Уго
Нап
23
€ 0.3 млн
39
Эль-Абделлауи Юнес
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 8
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