- 2 марта
- 07:40 «Реал» нашел альтернативу Беллингему в «Сельте»
- 23 февраля
- 09:21 Фото Стали известны номинанты на звание лучшего игрока Примеры в феврале
- 12 февраля
- 20:13 Примера. «Атлетико» благодаря Депаю победил в меньшинстве «Сельту» (1:0)
- 31 января
- 16:44 Четыре европейских клуба пытались зимой приобрести Захаряна 4
- 14:47 «Эспаньол» подписал экс-футболиста «Барселоны» и «Арсенала»
- 29 января
- 20:36 Игрок «Атлетика» выходил в каждом матче Примеры с 2016 года. Сегодня он пропустил игру и прервал свой рекорд
- 1 января
- 20:08 Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок «Барселоны» Денис Суарес
- 25 декабря 2022
- 17:35 Мостовой назвал самого значимого игрока в истории «Сельты»
- 20 ноября 2022
- 14:05 Шалимов: «Мостового в «Сельте» послали ***. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает ходит» 14
- 14 ноября 2022
- 22:39 Карпин: «Может, играл бы в «Барселоне», если бы в детстве не трескал сахар» 2
- 3 ноября 2022
- 09:20 Фото «Сельта» назначила нового тренера 1
- 10 октября 2022
- 08:33 Хави прокомментировал минимальную победу «Барселоны» над «Сельтой» 3
- 9 октября 2022
- 23:57 Примера. «Барселона» победила «Сельту» (1:0) и вернулась на первое место 1
- 11 сентября 2022
- 00:00 Примера. «Атлетико» разгромил дома «Сельту»
- 21 августа 2022
- 12:03 Модрич опередил Роналду по матчам за «Реал» 5
- 00:53 Примера. «Реал» крупно обыграл «Сельту»
- 20 августа 2022
- 20:00 Трансляция Где смотреть «Сельта» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 20 августа
- 19 августа 2022
- 18:09 Каземиро не попал в заявку «Реала» на субботний матч с «Сельтой»
- 9 августа 2022
- 17:09 Фото «Сельта» арендовала у «Ромы» воспитанника «Барселоны» 1
- 1 августа 2022
- 07:16 «Барселона» продала «Сельте» защитника Мингесу
- 26 июля 2022
- 00:33 Фото «Сельта» продлила контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба