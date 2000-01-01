Лучшие бомбардиры в истории «Монако»: сумеет ли Александр Головин догнать лидеров?
Россиянин уже опередил Мбаппе и Анри.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|ПСЖ
|20
|14
|5
|1
|48:17
|47
|2
|Ницца
|20
|11
|6
|3
|20:11
|39
|3
|Брест
|20
|10
|6
|4
|29:17
|36
|4
|Лилль
|20
|9
|8
|3
|28:14
|35
|5
|Монако
|20
|10
|5
|5
|37:28
|35
|6
|Марсель
|21
|8
|8
|5
|29:22
|32
|7
|Ланс
|20
|9
|5
|6
|24:19
|32
|8
|Реймс
|20
|9
|3
|8
|27:27
|30
|9
|Ренн
|20
|7
|7
|6
|30:25
|28
|10
|Гавр
|20
|6
|8
|6
|23:23
|26
|11
|Страсбур
|20
|6
|6
|8
|20:26
|24
|12
|Монпелье
|20
|4
|8
|8
|20:25
|20
|13
|Тулуза
|20
|4
|8
|8
|19:27
|20
|14
|Нант
|20
|5
|4
|11
|20:31
|19
|15
|Лион
|20
|5
|4
|11
|20:33
|19
|16
|Метц
|21
|4
|5
|12
|18:31
|17
|17
|Клермон
|20
|3
|6
|11
|14:32
|15
|18
|Лорьян
|20
|3
|6
|11
|24:42
|15
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Мбаппе
|ПСЖ
|20
|2
|Бен-Йеддер
|Монако
|11
|3
|Ляказетт
|Лион
|10
|4
|Дэвид
|Лилль
|8
|5
|Адамс
|Монпелье
|7
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Обамеянг
|Марсель
|7
|2
|Дембеле
|ПСЖ
|6
|3
|Сотока
|Ланс
|5
|4
|Жегрова
|Лилль
|5
|5
|Дарами
|Реймс
|5
|Игрок
|Команда
|Г+П
|1
|Мбаппе
|ПСЖ
|24
|2
|Бен-Йеддер
|Монако
|13
|3
|Обамеянг
|Марсель
|13
|4
|Ляказетт
|Лион
|10
|5
|дель Кастильо
|Брест
|10