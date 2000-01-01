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    Франция. Лига 1, 21 тур
    Сегодня
    19:00
    Ланс
    Страсбур
    Не начался
    П1
    1.65
    Х
    3.85
    П2
    5.7
    Реклама 18+
    23:00
    ПСЖ
    Лилль
    Не начался
    П1
    1.65
    Х
    4.2
    П2
    5.1
    Реклама 18+
    9 февраля, пятница
    23:00
    Марсель
    Метц
    1
    1
    Матч завершен
    Завтра, 11 февраля, воскресенье
    15:00
    Гавр
    Ренн
    Не начался
    П1
    3.6
    Х
    3.4
    П2
    2.15
    Реклама 18+
    17:00
    Тулуза
    Нант
    Не начался
    П1
    2.2
    Х
    3.4
    П2
    3.45
    Реклама 18+
    17:00
    Лорьян
    Реймс
    Не начался
    П1
    3.75
    Х
    3.5
    П2
    2.07
    Реклама 18+
    17:00
    Клермон
    Брест
    Не начался
    П1
    3.85
    Х
    3.4
    П2
    2.08
    Реклама 18+
    19:05
    Монпелье
    Лион
    Не начался
    П1
    3.1
    Х
    3.4
    П2
    2.35
    Реклама 18+
    22:45
    Ницца
    Монако
    Не начался
    П1
    2.4
    Х
    3.4
    П2
    3.1
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    Франция. Лига 1, 22 тур
    16 февраля, пятница
    23:00
    Лион
    Ницца
    Не начался
    П1
    2.65
    Х
    3.15
    П2
    2.8
    Реклама 18+
    17 февраля, суббота
    19:00
    Лилль
    Гавр
    Не начался
    П1
    1.45
    Х
    4.4
    П2
    7
    Реклама 18+
    23:00
    Нант
    ПСЖ
    Не начался
    П1
    5.6
    Х
    4.4
    П2
    1.55
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    18 февраля, воскресенье
    15:00
    Страсбур
    Лорьян
    Не начался
    П1
    1.67
    Х
    3.9
    П2
    5.1
    Реклама 18+
    17:00
    Монпелье
    Метц
    Не начался
    П1
    1.75
    Х
    3.65
    П2
    4.8
    Реклама 18+
    17:00
    Ренн
    Клермон
    Не начался
    П1
    1.5
    Х
    4.4
    П2
    6.3
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    17:00
    Монако
    Тулуза
    Не начался
    П1
    1.5
    Х
    4.6
    П2
    5.9
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    19:05
    Реймс
    Ланс
    Не начался
    П1
    2.6
    Х
    3.35
    П2
    2.7
    Реклама 18+
    22:45
    Брест
    Марсель
    Не начался
    П1
    2.5
    Х
    3.2
    П2
    2.95
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    Головин невероятен в этом сезоне: много забивает, во Франции его называют великим. Есть шанс на переход в топ-клуб?

    Идеально подстроился под требования нового тренера.

    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1ПСЖ20145148:1747
    2Ницца20116320:1139
    3Брест20106429:1736
    4Лилль2098328:1435
    5Монако20105537:2835
    6Марсель2188529:2232
    7Ланс2095624:1932
    8Реймс2093827:2730
    9Ренн2077630:2528
    10Гавр2068623:2326
    11Страсбур2066820:2624
    12Монпелье2048820:2520
    13Тулуза2048819:2720
    14Нант20541120:3119
    15Лион20541120:3319
    16Метц21451218:3117
    17Клермон20361114:3215
    18Лорьян20361124:4215
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