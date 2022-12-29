- 25 февраля
- 08:58 Владелец «Челси» хочет купить французский клуб
- 30 января
- 23:12 Агент Мотиба отреагировал на новость об интересе ЦСКА
- 22:22 Изидор может вместо «Лиона» перейти в другой французский клуб
- 20:59 ЦСКА претендует на форварда «Страсбура»
- 26 января
- 11:11 Форвард «Локомотива» Изидор интересен пяти клубам из Франции и Германии 1
- 29 декабря 2022
- 11:32 Тренер «ПСЖ» Гальтье прокомментировал удаление Неймара в матче со «Страсбуром»
- 09:35 Неймар уехал со стадиона после удаления в матче со «Страсбуром», не дожидаясь окончания игры
- 00:59 Лига 1. «ПСЖ» вырвал победу над «Страсбуром» (2:1). Неймар получил 2 желтые за 2 минуты. Маркиньос забил в свои и чужие ворота
- 6 августа 2022
- 19:56 Лига 1. «Монако» без Головина начал сезон с гостевой победы
- 1 августа 2022
- 00:47 Товарищеский матч. «Ливерпуль» разгромно уступил «Страсбуру»
- 17 июня 2022
- 21:10 «Ливерпуль» за несколько дней до старта АПЛ сыграет с шестой командой Лиги 1
- 30 апреля 2022
- 00:40 «Страсбур» забил «ПСЖ» 13 голов с сезона-2017/18. Только у «Монако» больше
- 29 апреля 2022
- 23:54 Лига 1. «Страсбур» вырвал ничью у «ПСЖ» на 93-й минуте. У Мбаппе дубль и ассист 1
- 13 марта 2022
- 18:54 Лига 1. «Монако» проиграл «Страсбуру», Головин вышел на 73-й минуте
- 6 марта 2022
- 19:26 Лига 1. «Ренн» победил «Анжер», «Страсбур» сыграл вничью с «Реймсом»
- 26 февраля 2022
- 23:21 Лига 1. Нулевая ничья в меньшинстве со «Страсбуром» позволила «Ницце» подняться на второе место
- 14 февраля 2022
- 01:07 Лига 1. «Марсель» на выезде победил «Метц», «Страсбур» – «Анжер»
- 28 ноября 2021
- 19:08 Лига 1. «Монако» сыграл вничью со «Страсбуром», Головин отыграл весь матч
- 25 сентября 2021
- 23:59 Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Монпелье» без Месси, одержав 8 победу в 8 матчах чемпионата 1
- 23 сентября 2021
- 00:15 Лига 1. Дубль Хакими принес «ПСЖ» гостевую победу над «Метцем», «Лион» обыграл «Труа» и другие результаты
- 12 сентября 2021
- 23:40 Лига 1. «Лион» победил «Страсбур» и поднялся на 6-е место