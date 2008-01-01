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    Страсбур - результаты

    Город Страсбур
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт www.rcstrasbourgalsace.fr/
    Стадион Стад де ла Мено
    Тренер Жульен Стефан
    Турниры:
    Франция. Лига 1 (2022/2023)
    25 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Клермон 1:1 Страсбур
    24 тур
    		18 февраля, суббота 23:00 Страсбур 2:1 Анжер
    23 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Лилль 2:0 Страсбур
    22 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Страсбур 2:0 Монпелье
    21 тур
    		1 февраля, среда 23:00 Ренн 3:0 Страсбур
    20 тур
    		29 января, воскресенье 17:00 Страсбур 1:2 Тулуза
    19 тур
    		14 января, суббота 23:00 Лион 1:2 Страсбур
    18 тур
    		11 января, среда 23:00 Страсбур 2:2 Ланс
    17 тур
    		2 января, понедельник 17:00 Страсбур 2:3 Труа
    16 тур
    		28 декабря, среда 23:00 ПСЖ 2:1 Страсбур
    15 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:05 Страсбур 1:1 Лорьян
    14 тур
    		5 ноября, суббота 19:00 Аяччо 4:2 Страсбур
    13 тур
    		29 октября, суббота 22:00 Страсбур 2:2 Марсель
    12 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Тулуза 2:2 Страсбур
    11 тур
    		14 октября, пятница 22:00 Страсбур 0:3 Лилль
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Анжер 2:3 Страсбур
    9 тур
    		1 октября, суббота 18:00 Страсбур 1:3 Ренн
    8 тур
    		17 сентября, суббота 18:00 Монпелье 2:1 Страсбур
    7 тур
    		11 сентября, воскресенье 14:00 Страсбур 0:0 Клермон
    6 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Брест 1:1 Страсбур
    5 тур
    		31 августа, среда 20:00 Страсбур 1:1 Нант
    4 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Осер 1:0 Страсбур
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 14:00 Страсбур 1:1 Реймс
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 18:05 Ницца 1:1 Страсбур
    1 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Страсбур 1:2 Монако
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