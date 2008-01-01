Турниры:
Франция. Лига 1 (2022/2023)
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Клермон
|1:1
|Страсбур
|24 тур
|18 февраля, суббота
|23:00
|Страсбур
|2:1
|Анжер
|23 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Страсбур
|2:0
|Монпелье
|21 тур
|1 февраля, среда
|23:00
|Ренн
|3:0
|Страсбур
|20 тур
|29 января, воскресенье
|17:00
|Страсбур
|1:2
|Тулуза
|19 тур
|14 января, суббота
|23:00
|Лион
|1:2
|Страсбур
|18 тур
|11 января, среда
|23:00
|Страсбур
|2:2
|Ланс
|17 тур
|2 января, понедельник
|17:00
|Страсбур
|2:3
|Труа
|16 тур
|28 декабря, среда
|23:00
|ПСЖ
|2:1
|Страсбур
|15 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:05
|Страсбур
|1:1
|Лорьян
|14 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Аяччо
|4:2
|Страсбур
|13 тур
|29 октября, суббота
|22:00
|Страсбур
|2:2
|Марсель
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Тулуза
|2:2
|Страсбур
|11 тур
|14 октября, пятница
|22:00
|Страсбур
|0:3
|Лилль
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Анжер
|2:3
|Страсбур
|9 тур
|1 октября, суббота
|18:00
|Страсбур
|1:3
|Ренн
|8 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|Монпелье
|2:1
|Страсбур
|7 тур
|11 сентября, воскресенье
|14:00
|Страсбур
|0:0
|Клермон
|6 тур
|4 сентября, воскресенье
|16:00
|Брест
|1:1
|Страсбур
|5 тур
|31 августа, среда
|20:00
|Страсбур
|1:1
|Нант
|4 тур
|27 августа, суббота
|18:00
|Осер
|1:0
|Страсбур
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|14:00
|Страсбур
|1:1
|Реймс
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|18:05
|Ницца
|1:1
|Страсбур
|1 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Страсбур
|1:2
|Монако