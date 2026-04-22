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Расписание матчей
Франция. Кубок
Страсбур - Ницца
Страсбур - Ницца: обзор матча 22 апреля 2026
Страсбур
22.04.2026, среда, 22:00
Франция. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Ницца
51'
Э. Ваи
82'
Э. Ваи (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Ницца
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Хишам Будауи
90'
+6'
88'
Замена
Шарль Ванхутте
️️️️➡️️
Элье Ваи
Замена
Давид Фофана
️️️️➡️️
Эндрю Омобамиделе
88'
84'
Желтая карточка
Максим Дюпе
(задержка игры)
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Элье Ваи
Желтая карточка
Диегу Морейра
(подножка)
77'
73'
Замена
Али Абди
️️️️➡️️
Морган Сансон
Замена
Самуэль Амо-Амейав
️️️️➡️️
Макси Ойеделе
72'
Замена
Жессим Яссин
️️️️➡️️
Бен Чилвел
64'
Замена
Себастьян Нанаси
️️️️➡️️
Эмануэль Эмега
64'
60'
Желтая карточка
Мохамед-Али Чо
(задержка игры)
59'
Замена
Мохамед-Али Чо
️️️️➡️️
Том Луше
51'
ГОЛ! 0:1!
Элье Ваи
Пас отдал
Жонатан Клосс
45'
+2'
Желтая карточка
Эндрю Омобамиделе
(задержка)
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
7
Диегу Морейра
ЛВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
10
Эмануэль Эмега
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
8
Морган Сансон
(К)
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
20
Том Луше
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
35
Idrissa Sabaly
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
80
Жессим Яссин
ПВ
15
Давид Фофана
ЦФ
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
32
Каиль Будаш
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
3-1-1-3-2
39
Пендерс
3
Чилвел
6
Дукуре
2
Омобамиделе
8
Ойеделе
29
Эль-Мурабе
7
Морейра
42
Уаттара
19
Энкисо
10
Эмега
20
Годо
3-3-3-1
31
Дюпе
33
Менди
28
Ба
37
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
26
Бар
8
Сансон
14
Будауи
20
Луше
11
Ваи
10
Эмега
11
Нанаси
11
Нанаси
10
Эмега
8
Ойеделе
27
Амо-Амейав
27
Амо-Амейав
8
Ойеделе
3
Чилвел
80
Яссин
80
Яссин
3
Чилвел
2
Омобамиделе
15
Фофана
15
Фофана
2
Омобамиделе
8
Сансон
2
Абди
2
Абди
8
Сансон
11
Ваи
24
Ванхутте
24
Ванхутте
11
Ваи
20
Луше
25
Чо
25
Чо
20
Луше
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
35
Idrissa Sabaly
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
80
Йехван Диуф
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
32
Каиль Будаш
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
35
Idrissa Sabaly
ЦП
Остались в запасе
80
Йехван Диуф
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
32
Каиль Будаш
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Страсбур - Ницца
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
7
Офсайды
2
3
Количество передач
596
293
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Стад де ла Мено
Посещаемость:
30596
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Франция. Лига 1, Переходные матчи
Сент-Этьен
0 : 0
26.05.2026
Ницца
Франция. Кубок, Финал
Ланс
3 : 1
22.05.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
0 : 0
17.05.2026
Метц
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур
5 : 4
17.05.2026
Монако
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур
5 : 4
17.05.2026
Монако
Франция. Лига 1, 29 тур
Брест
1 : 2
13.05.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
1 : 1
10.05.2026
Страсбур
Лига конференций, 1/2 финала
Страсбур
0 : 1
07.05.2026
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Франция. Лига 1, 32 тур
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1 : 2
03.05.2026
Тулуза
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Ницца
4 : 1
29.05.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Сент-Этьен
0 : 0
26.05.2026
Ницца
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0 : 0
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