Товарищеский матч. Барко и Месси помогли Аргентине разгромить Исландию (3:0)

Сборная Аргентины разгромила Исландию в товарищеском матче – 3:0.

Встреча прошла на стадионе «Джордан-Хейр» в американском Оберне. Главным арбитром выступил Росендо Мендоса из США.

Счет был открыт уже на 8-й минуте – отличился полузащитник аргентинцев Валентин Барко. На 72-й минуте Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины, реализовал пенальти и удвоил преимущество. Окончательный результат на 87-й минуте установил форвард Тьяго Альмада, забивший третий мяч.

Аргентина выступит на чемпионате мира 2026 года в группе J против Алжира, Австрии и Иордании. Исландия не прошла отбор на турнир. Аргентинцы – действующие обладатели титула после победы на ЧМ-2022.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.