Товарищеский матч. Барко и Месси помогли Аргентине разгромить Исландию (3:0)

Сборная Аргентины разгромила Исландию в товарищеском матче – 3:0.
Встреча прошла на стадионе «Джордан-Хейр» в американском Оберне. Главным арбитром выступил Росендо Мендоса из США.
Счет был открыт уже на 8-й минуте – отличился полузащитник аргентинцев Валентин Барко. На 72-й минуте Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины, реализовал пенальти и удвоил преимущество. Окончательный результат на 87-й минуте установил форвард Тьяго Альмада, забивший третий мяч.
Аргентина выступит на чемпионате мира 2026 года в группе J против Алжира, Австрии и Иордании. Исландия не прошла отбор на турнир. Аргентинцы – действующие обладатели титула после победы на ЧМ-2022.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Товарищеские матчи. Сборные.
Аргентина - Исландия - 3:0 (1:0)Календарь турнира
Гол: 1:0 - В. Барко, 8.
Источник: «Бомбардир»