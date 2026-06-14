Кривцов высказался о борьбе «Краснодара» за титул в новом сезоне

Полузащитник сборной России Никита Кривцов заявил, что «Краснодар» попытается вернуться на 1-е место в РПЛ по итогам сезона‑2026/27.

– Как оцените концовку сезона?

– Все прекрасно. Настроение хорошее, сборная дважды победила. Приятно заканчивать сезон на хорошей ноте.

– Кого бы выделили из сборной в этом сезоне? Кто спрогрессировал?

– Думаю, что каждый спрогрессировал в каких‑то компонентах. Кого‑то одного не выделю, все молодцы.

– Вернет ли «Краснодар» чемпионский титул в следующем сезоне?

– Будем бороться, стараться и пытаться это сделать.