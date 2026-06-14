Кривцов высказался о борьбе «Краснодара» за титул в новом сезоне

Полузащитник сборной России Никита Кривцов заявил, что «Краснодар» попытается вернуться на 1-е место в РПЛ по итогам сезона‑2026/27.
– Как оцените концовку сезона?
– Все прекрасно. Настроение хорошее, сборная дважды победила. Приятно заканчивать сезон на хорошей ноте.
– Кого бы выделили из сборной в этом сезоне? Кто спрогрессировал?
– Думаю, что каждый спрогрессировал в каких‑то компонентах. Кого‑то одного не выделю, все молодцы.
– Вернет ли «Краснодар» чемпионский титул в следующем сезоне?
– Будем бороться, стараться и пытаться это сделать.
- «Краснодар» в минувшем сезоне стал 2-м в РПЛ, уступив 1-е место «Зениту».
- Кривцов после завершения клубного сезона принял участие в двух товарищеских матчах сборной России.
Источник: «Матч ТВ»