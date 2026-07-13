Семак намекнул, что «Зениту» нужен еще один нападающий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о недокомплекте нападающих.

– «Зенит» купил Фелипе Аугусто и проявляет интерес к Тюкавину. Это может повлиять на Соболева, который забивал всю весну, но клуб все равно ищет форвардов?

– Любая команда пытается укомплектоваться таким образом, чтобы по возможности было по два игрока на каждую позицию.

На сегодняшний день у «Зенита» только один чистый нападающий – Александр Соболев. Фелипе Аугусто может играть и справа, и вторым форвардом. У него большой потенциал.

У нас появилась вариативность – это уже хорошо.