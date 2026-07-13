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Экс-тренер «Локо» возглавил сборную Хорватии

Сегодня, 15:35
4

Славен Билич назначен главным тренером сборной Хорватии. Исполнительный совет Хорватского футбольного союза (HNS) единогласно утвердил кандидатуру 56-летнего специалиста.

Билич сменил на этом посту Златко Далича, который покинул национальную команду после девяти лет работы. Отставка Далича последовала за вылетом хорватов с чемпионата мира – 2026: в 1/16 финала сборная Хорватии уступила Португалии (1:2).

«По предложению президента Мариана Кустича Исполнительный совет Хорватского футбольного союза единогласно принял решение назначить Славена Билича главным тренером сборной Хорватии. После ухода Златко Далича Славен Билич, который уже руководил командой с 2006 по 2012 год, снова возглавит сборную Хорватии.

Решение было принято Исполнительным советом Хорватской футбольной федерации, и перед заседанием экспертная комиссия HNS также полностью поддержала предложение президента Кустича», – говорится в заявлении федерации.

  • Для Билича это второй приход в сборную Хорватии. Первый был в 2006-2012 годах.
  • Под его руководством команда выходила в четвертьфинал Евро-2008, где уступила Турции в серии пенальти.
  • В клубной карьере Билич тренировал «Локомотив», «Бешикташ», «Вест Хэм», «Аль-Иттихад», «Вест Бромвич», «Уотфорд» и другие команды.

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Источник: HNS
Россия. Премьер-лига Хорватия Локомотив Билич Славен
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1783946474
С трудом помню. Ничем не отметился.
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FFR
1783951490
Где только не работал Билич, в России, Турции, Англии, Саудовской Аравии и т.д. и т.п.))
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САДЫЧОК
1783953396
Билич слабый тренер
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Willow
1783961824
Можно было и так: ЭКС тренер сборной Хорватии возглавил сборную Хорватии.
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