Экс-тренер «Локо» возглавил сборную Хорватии

Славен Билич назначен главным тренером сборной Хорватии. Исполнительный совет Хорватского футбольного союза (HNS) единогласно утвердил кандидатуру 56-летнего специалиста.

Билич сменил на этом посту Златко Далича, который покинул национальную команду после девяти лет работы. Отставка Далича последовала за вылетом хорватов с чемпионата мира – 2026: в 1/16 финала сборная Хорватии уступила Португалии (1:2).

«По предложению президента Мариана Кустича Исполнительный совет Хорватского футбольного союза единогласно принял решение назначить Славена Билича главным тренером сборной Хорватии. После ухода Златко Далича Славен Билич, который уже руководил командой с 2006 по 2012 год, снова возглавит сборную Хорватии.

Решение было принято Исполнительным советом Хорватской футбольной федерации, и перед заседанием экспертная комиссия HNS также полностью поддержала предложение президента Кустича», – говорится в заявлении федерации.