- 26 сентября 2022
- 15:59 Бывший тренер «Локомотива» возглавил «Уотфорд»
- 9 августа 2022
- 13:57 Видео Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
- 12 июля 2022
- 17:42 Фото «Барселона» продала «Уотфорду» форварда Маная
- 7 июля 2022
- 09:59 «Уотфорд» ведет переговоры о переходе нападающего «Барселоны»
- 27 июня 2022
- 19:46 «Уотфорд» отменил матч со сборной Катара из-за недовольства болельщиц и ЛГБТ-фанатов 7
- 16 июня 2022
- 22:50 Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром» 3
- 24 мая 2022
- 19:23 Экс-тренер «Уотфорда» Ивич может возглавить ЦСКА 3
- 22 мая 2022
- 20:08 АПЛ. «Челси» победил «Уотфорд» и занял 3-е место, «МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» и финишировал 6-м 2
- 10 мая 2022
- 16:28 Сульшер может летом вернуться к работе, у него есть четыре варианта
- 8 мая 2022
- 08:27 «Манчестер Юнайтед» – 1-я команда высшего дивизиона Англии, пропустившая 4 гола от «Брайтона» и «Уотфорда» в одном сезоне 1
- 00:54 Фото Бергкамп посетил победный матч «Кристал Пэлас» Виейра с «Уотфордом». Они вместе играли за «Арсенал» 2
- 23 апреля 2022
- 18:53 АПЛ. Покер Жезуса принес «Манчестер Сити» крупную победу над «Уотфордом», отрыв от «Ливерпуля» стал четыре очка
- 2 апреля 2022
- 16:25 АПЛ. «Ливерпуль» победил «Уотфорд» и вышел в лидеры 1
- 11 марта 2022
- 00:41 АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» и другие результаты
- 6 марта 2022
- 18:55 АПЛ. «Арсенал» победил «Уотфорд» (3:2) и поднялся в зону Лиги чемпионов
- 26 февраля 2022
- 19:52 АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с аутсайдером «Уотфордом» 7
- 9 февраля 2022
- 00:39 АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Эвертон» и покинул зону вылета, «Вест Хэм» победил «Уотфорд» 2
- 00:09 Фанаты «Уотфорда» – травмированному Зума: «Вот каково твоей кошке» 3
- 5 февраля 2022
- 22:51 АПЛ. «Уотфорд» в первом матче при Ходжсоне сыграл вничью с «Бернли»
- 2 февраля 2022
- 22:45 Ходжсон – шестой менеджер «Уотфорда» с момента последнего сухого матча в АПЛ
- 25 января 2022
- 22:23 Фото 74-летний Ходжсон возглавил «Уотфорд»