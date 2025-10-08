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Англия. Чемпионшип
Команды
Уотфорд
€ 78,90 млн
Уотфорд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Викарэйдж Роад
Сайт:
http://www.watfordfc.com/
Тренер:
Эдвард Стилл
Состав
Статистика
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Расписание
Таблица
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
Трансляция
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
2024.09.24 11:23
Фото
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
2024.08.24 00:41
3
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
2024.03.05 00:12
8
Стал известен размер «смехотворного» предложения «Уотфорда» по форварду «Спартака» Николсону
2023.08.24 23:11
3
«Спартак» отклонил «смехотворное» предложение «Уотфорда» по Николсону
2023.08.24 21:36
6
Английский клуб ведет переговоры со «Спартаком» по Николсону
2023.08.19 17:40
4
Фото
«Брайтон» побил свой трансферный рекорд, заплатив более 34 миллионов за форварда «Уотфорда»
2023.05.06 08:44
Бывший тренер «Локомотива» возглавил «Уотфорд»
2022.09.26 15:59
Видео
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
2022.08.09 13:57
Фото
«Барселона» продала «Уотфорду» форварда Маная
2022.07.12 17:42
«Уотфорд» ведет переговоры о переходе нападающего «Барселоны»
2022.07.07 09:59
«Уотфорд» отменил матч со сборной Катара из-за недовольства болельщиц и ЛГБТ-фанатов
2022.06.27 19:46
7
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Экс-тренер «Уотфорда» Ивич может возглавить ЦСКА
2022.05.24 19:23
2
АПЛ. «Челси» победил «Уотфорд» и занял 3-е место, «МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» и финишировал 6-м
2022.05.22 20:08
2
Сульшер может летом вернуться к работе, у него есть четыре варианта
2022.05.10 16:28
«Манчестер Юнайтед» – 1-я команда высшего дивизиона Англии, пропустившая 4 гола от «Брайтона» и «Уотфорда» в одном сезоне
2022.05.08 08:27
1
АПЛ. Покер Жезуса принес «Манчестер Сити» крупную победу над «Уотфордом», отрыв от «Ливерпуля» стал четыре очка
2022.04.23 18:53
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Уотфорд» и вышел в лидеры
2022.04.02 16:25
1
АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» и другие результаты
2022.03.11 00:41
АПЛ. «Арсенал» победил «Уотфорд» (3:2) и поднялся в зону Лиги чемпионов
2022.03.06 18:55
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с аутсайдером «Уотфордом»
2022.02.26 19:52
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Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
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