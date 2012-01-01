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Экс-тренер «Уотфорда» Ивич может возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич может возглавить ЦСКА, сообщает «СЭ».

Московский клуб рассматривает 43-летнего серба в качестве замены Алексея Березуцкого.

  • Ивич тренировал «Уотфорд» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Это его последний клуб.
  • Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА с прошлого года.
  • Сообщалось, что клуб заинтересован в приглашении чешского тренера Йиндршиха Трпишовски.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:23
Комментарии3
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    Рейтинг: +132

    Фёдор Горюнов 2 минуты назад

    Ивич, Олич...

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    Рейтинг: -91

    diamondfan 1 час назад

    Правильно гнать пи.......в!

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    Рейтинг: +64676

    portero 1 час назад

    ещё есть время до начала сезона, список будет длинным....

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