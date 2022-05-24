Экс-тренер «Уотфорда» Ивич может возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич может возглавить ЦСКА, сообщает «СЭ».
Московский клуб рассматривает 43-летнего серба в качестве замены Алексея Березуцкого.
- Ивич тренировал «Уотфорд» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Это его последний клуб.
- Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА с прошлого года.
- Сообщалось, что клуб заинтересован в приглашении чешского тренера Йиндршиха Трпишовски.
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Источник: «Спорт-Экспресс»