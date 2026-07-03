Игрок Египта едва не умер во время матча ЧМ-2026

Мохамед Хани, защитник сборной Египта, потерял сознание во время матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против команды Австралии.

В начале второго тайма Хани вступил в верховую борьбу с соперниками в собственной штрафной площади и получил удар в область головы, после чего рухнул на газон.

Партнеры по сборной незамедлительно бросились оказывать ему первую помощь, затем к ним присоединились врачи медицинского штаба египетской команды.

Хани быстро восстановился и смог продолжить встречу – помощь медперсонала с носилками ему даже не потребовалась.

Инцидент случился при счете 1:0 в пользу сборной Египта. Через несколько минут Хани забил в свои ворота.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.

Победитель матча выйдет на победителя пары Аргентина – Кабо-Верде.

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