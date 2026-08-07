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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026

7 августа, 20:44
3

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков оценил работу комментатора Георгия Черданцева на ЧМ-2026.

– Почему Георгий Черданцев ограничился только двумя матчами группового этапа чемпионата мира? Он сам так пожелал или это решение руководства?

– Насколько я знаю, Георгий летал в США и смотрел плей-офф своими глазами. Кроме того, он провел огромное количество студий, где важно удержать зрителя после эфира. И, безусловно, такие мастера прямого эфира, как Юра Черданцев, с этим блестяще справляются.

Георгий работал на многих крупных турнирах – в том числе на финале в 2018 году. Он написал прекрасную книгу об истории чемпионатов мира, всем советую ее почитать.

Этот турнир был для него уже восьмым. Мало кто в истории телевидения может таким похвастаться. Не стоит искать черную кошку в темной комнате.

Мы считаем, он отработал на своем уровне. Но еще и смог в качестве простого зрителя лицезреть турнир.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Черданцев Георгий
Комментарии (3)
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1786125560
Он же Гора, он же Жора, он же Юра
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Александр.Т.
1786170752
Слабый комментатор
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786176086
Наши люди в булочную на такси не ездят и смотрят ЧМ по телевизору,хорошо, что его было мало,а то пришлось бы смотреть без звука
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