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2-я лига Лига Б. Группа 2:
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    • Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
    Расизм, троллинг Черданцева, бабушка-фанат. Вторая лига России – это жесть

    Расизм, троллинг Черданцева, бабушка-фанат. Вторая лига России – это жесть

    Пачка ядерных историй из русского подземелья.

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    Еще один хороший клуб Москвы, о котором вы не знаете
    Репортаж

    Еще один хороший клуб Москвы, о котором вы не знаете

    Как строить команду в спальном районе вокруг молодежной академии.

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    Очень странный матч во второй лиге России. Посмотрите сами
    Странности

    Очень странный матч во второй лиге России. Посмотрите сами

    Еще одна история о судействе и команде, которую не любят собственные фанаты.

    35

    Зачем «Локомотиву» второй отдельный клуб? «Казанка» − самый необычный проект Москвы
    Фарм-клуб или нет?

    Зачем «Локомотиву» второй отдельный клуб? «Казанка» − самый необычный проект Москвы

    ФК «Казанка» выглядит как отдельный проект, хотя полностью связан с «Локо». А еще там играет Сычев.

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    «Орел» умирает, а «Сатурн» рвется в ФНЛ. Чем запомнится ноябрь в ПФЛ
    Обзор ПФЛ

    «Орел» умирает, а «Сатурн» рвется в ФНЛ. Чем запомнится ноябрь в ПФЛ

    О соперничестве «Легиона-Динамо» с «Анжи», развал футбола в Липецке и Орле, а также завершении расследования матча «Солярис» – «Коломна» – в ноябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».

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    Драка фанатов на поле и гол вратаря. Чем запомнится октябрь в ПФЛ
    ПФЛ

    Драка фанатов на поле и гол вратаря. Чем запомнится октябрь в ПФЛ

    О выходе хулиганов «Торпедо» и «Текстильщика» на новый уровень, новом «мордовском Витьке» в Батайске, судьбе Виталия Чилюшкина и преследовании Джамбулада Базаева – в октябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».

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    «В ЮАР могут в середине дня оставить без трусов». Интервью с первым русским игроком в Африке
    Интервью

    «В ЮАР могут в середине дня оставить без трусов». Интервью с первым русским игроком в Африке

    19-летний Григорий Гришин состоял в академии «Динамо», но внезапно решил удрать из ПФЛ в африканский чемпионат. О жизни в Африке и том, почему чемпионат ЮАР лучше российского, он рассказал в интервью Александру Плеханову.

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    НациАнальный. 21-летний депутат-футболист ошибся в названии Института
    Ад дня

    НациАнальный. 21-летний депутат-футболист ошибся в названии Института

    Истерия вокруг игрока, выигравшего выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, набирает обороты. Теперь Виктор Сысоев смешит всех своей неграмотностью.

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    Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛ
    Обзор ПФЛ

    Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛ

    Мини-репортаж с матча «Коломна» – «Торпедо», не понимающий, что происходит футболист-депутат, трагедия родной команды Юрия Семина и ренессанс «Ротора» –в сентябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».

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    Интервью дня. 21-летний игрок «Динамо» стал депутатом в Петербурге и финтами ушел от ответов
    У меня была какая-то программа, и я ее придерживался

    Интервью дня. 21-летний игрок «Динамо» стал депутатом в Петербурге и финтами ушел от ответов

    Виктору Сысоеву едва за двадцать, а он уже выиграл выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Потомственный парламентарий дал эффектное интервью о том, как добиться успеха.

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    Крах «Сатурна», «странный» матч в Твери и избиение сотрудников «Торпедо». Чем запомнится август в ПФЛ
    Обзор ПФЛ

    Крах «Сатурна», «странный» матч в Твери и избиение сотрудников «Торпедо». Чем запомнится август в ПФЛ

    Искусство мести из Рязани, свободное падение раменского «Сатурна», «странные» матчи и криминальные истории во владимирском и московском «Торпедо». «Бомбардир» рассказывает, как закончилось лето во второй лиге.

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    Бандитизм в «Волге», «выдавливание» игрока из «Рязани» и возвращение «Сатурна». Почему ПФЛ — это весело
    Драмы низших лиг

    Бандитизм в «Волге», «выдавливание» игрока из «Рязани» и возвращение «Сатурна». Почему ПФЛ — это весело

    О набирающем ошеломительные обороты скандале в Твери, бизнесмене Шамиле Лахиялове, возвращении футбола в Раменское и войне болельщиков «Торпедо» с Тукмановым – в обзоре июля в ПФЛ от «Бомбардира».

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    «Твою бога душу!». Жаркий комментатор на матче ПФЛ

    «Твою бога душу!». Жаркий комментатор на матче ПФЛ

    Как надо смотреть русский футбол.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Химик Дз17142133:1544
    2Зенит-217114234:1137
    3Иркутск17114223:937
    4Динамо-21793530:2330
    5Динамо Киров1792627:1929
    6Родина-М1783622:2127
    7Зоркий1774616:1725
    8Балтика-БФУ1774623:2125
    9Динамо СПб1772819:1823
    10Динамо Вг1764717:1722
    11Звезда1762941:3120
    12Луки-Энергия1755718:2120
    13Знамя Труда1755720:2520
    14Торпедо Вл17431021:3215
    15Тверь17431016:2315
    16Енисей-М1736821:3715
    17Электрон17411211:3813
    18Торпедо-217251011:2511
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