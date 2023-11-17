Расизм, троллинг Черданцева, бабушка-фанат. Вторая лига России – это жесть
Пачка ядерных историй из русского подземелья.
«В ЮАР могут в середине дня оставить без трусов». Интервью с первым русским игроком в Африке
19-летний Григорий Гришин состоял в академии «Динамо», но внезапно решил удрать из ПФЛ в африканский чемпионат. О жизни в Африке и том, почему чемпионат ЮАР лучше российского, он рассказал в интервью Александру Плеханову.
Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛ
Мини-репортаж с матча «Коломна» – «Торпедо», не понимающий, что происходит футболист-депутат, трагедия родной команды Юрия Семина и ренессанс «Ротора» –в сентябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».
Интервью дня. 21-летний игрок «Динамо» стал депутатом в Петербурге и финтами ушел от ответов
Виктору Сысоеву едва за двадцать, а он уже выиграл выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Потомственный парламентарий дал эффектное интервью о том, как добиться успеха.
Крах «Сатурна», «странный» матч в Твери и избиение сотрудников «Торпедо». Чем запомнится август в ПФЛ
Искусство мести из Рязани, свободное падение раменского «Сатурна», «странные» матчи и криминальные истории во владимирском и московском «Торпедо». «Бомбардир» рассказывает, как закончилось лето во второй лиге.
Бандитизм в «Волге», «выдавливание» игрока из «Рязани» и возвращение «Сатурна». Почему ПФЛ — это весело
О набирающем ошеломительные обороты скандале в Твери, бизнесмене Шамиле Лахиялове, возвращении футбола в Раменское и войне болельщиков «Торпедо» с Тукмановым – в обзоре июля в ПФЛ от «Бомбардира».
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Химик Дз
|17
|14
|2
|1
|33:15
|44
|2
|Зенит-2
|17
|11
|4
|2
|34:11
|37
|3
|Иркутск
|17
|11
|4
|2
|23:9
|37
|4
|Динамо-2
|17
|9
|3
|5
|30:23
|30
|5
|Динамо Киров
|17
|9
|2
|6
|27:19
|29
|6
|Родина-М
|17
|8
|3
|6
|22:21
|27
|7
|Зоркий
|17
|7
|4
|6
|16:17
|25
|8
|Балтика-БФУ
|17
|7
|4
|6
|23:21
|25
|9
|Динамо СПб
|17
|7
|2
|8
|19:18
|23
|10
|Динамо Вг
|17
|6
|4
|7
|17:17
|22
|11
|Звезда
|17
|6
|2
|9
|41:31
|20
|12
|Луки-Энергия
|17
|5
|5
|7
|18:21
|20
|13
|Знамя Труда
|17
|5
|5
|7
|20:25
|20
|14
|Торпедо Вл
|17
|4
|3
|10
|21:32
|15
|15
|Тверь
|17
|4
|3
|10
|16:23
|15
|16
|Енисей-М
|17
|3
|6
|8
|21:37
|15
|17
|Электрон
|17
|4
|1
|12
|11:38
|13
|18
|Торпедо-2
|17
|2
|5
|10
|11:25
|11