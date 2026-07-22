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5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги

Сегодня, 10:49
2

«Иркутск» объявил о прекращении выступлений в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.

Ранее, начиная с 11 июня, о своем снятии с турниров Второй лиги также объявили «Черноморец», ПСК, «Кубань» и «Чайка».

Генеральный директор «Иркутска» Роман Городничев обратился к болельщикам команды.

«Уважаемые болельщики, к сожалению у нас не самые приятные новости. По финансовым причинам ФК «Иркутск» прекращает участие в Футбольной национальной лиге среди команд Второй лиги «Б».

Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали всe и даже больше для того, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба «Иркутск» до конца верил, боролся за положительное решения вопроса в части финансирования клуба, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться.

Огромное вам спасибо за то, что вы всегда были с нами – и в победах и в поражениях, вы самоотверженно болели за команду, гнали еe вперед, выигрывали вместе с нами медали первенства и сделали невозможное, став одной из самых посещаемых футбольных команд в стране и доказав всем, что футбол у нас в регионе очень любят, несмотря на все невзгоды!

Без преувеличения весь коллектив футбольного клуба «Иркутск» сделал все возможное для сохранения профессионального статуса клуба в нынешних реалиях. Мы верим в то, что несмотря на все сложности, нам помогут закрыть накопившиеся долги и достойно завершить наше выступление. Мы искренне благодарим РФС, ФНЛ, всех спонсоров, людей тех, кто долгие годы помогал нам радовать вас своими выступлениями 💚», – говорится в обращении.

  • «Иркутск» занимает в группе 2 дивизиона Б Второй лиги 13-е место после первого круга. У команды 11 очков после 14 матчей.
  • Клуб был основан в 2019 году, с 2023-го выступал во Второй лиге.
  • 30 июля «Иркутск» должен был сыграть в гостях с «Читой» в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

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Источник: страница «ФК «Иркутск» | г. Иркутск» в соцсети VK
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Россия. Кубок Иркутск Чита
Комментарии (2)
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evgevg13
1784713307
Затухает отечественный футбол...
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baggio80
1784713352
С такими темпами скоро вообще клубов не останется у нас в стране.
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