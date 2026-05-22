«Иркутск» получил наказание за неявку на матч

«Иркутск» из Второй лиги получил наказание за неявку на гостевой матч с «Муромом».

«Дисциплинарная комиссия ФНЛ присудила «Иркутску» поражение со счeтом 0:3 и штраф 250 тысяч рублей за то, что команда не явилась на игру 8-го тура, назначенную на 17 мая.

«Мурому» засчитана победа 3:0», – написала лига.