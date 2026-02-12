Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов

Вологодскому «Динамо» из Второй лиги грозит закрытие. Клубу значительно урезали финансирование.

В минувшем сезоне вологжане в своей группе заняли 2-е место, пропустив вперед «Зенит-2».

«Динамо» вернулось в профессиональный футбол в 2022 году после 10-летнего перерыва.

Население Вологды – 312 тысяч человек.

«Несмотря на успешное прохождение лицензирования, серебряный призер Второй лиги Б, отмечающий, кстати, в 2026 году свое столетие, испытывает финансовые трудности для участия в новом сезоне.

Сейчас бело-голубым на сезон выделено 20 миллионов рублей. Этого хватит только до весны. Вологодский клуб ждет решения местных властей. В прошлом сезоне бюджет динамовцев составлял 70 миллионов рублей. По уровню Второй лиги данный бюджет является средним и при этом команде ставят высокие задачи. Параллельно на поддержку профессионального женского баскетбольного клуба в Вологодской области выделяется сумма в два раза больше.

В апреле 2025 было подписано трехстороннее соглашение о развитии футбола в регионе. С участием РФС, Министерством спорта РФ и Вологодской области в лице Александра Валерьевича Дюкова, Михаила Владимировича Дегтярева и губернатора области Георгия Юрьевича Филимонова. В нем прописано о повышении «Динамо» в классе в 2026 году, а исполнителем назначено Министерство спорта Вологодской области.

На празднование столетия запланировано множество мероприятий, одним из них должен стать матч с московским ЦСКА. Об этой договоренности сообщил губернатор Вологодской области Георгии Юрьевич Филимонов на встрече с президентом ЦСКА Евгением Ленноровичем Гинером. Сейчас это и другие мероприятия находятся под угрозой срыва.

За последние два года при поддержке губернатора области Георгия Юрьевича Филимонова идeт поэтапно ремонт стадиона «Динамо». Было выделено 200 миллионов рублей. Летом 2024 вологжане получили освещение и новые беговые дорожки. В конце прошлого года началась реконструкция восточной трибуны.

Вопрос один. Для чего и кого этот реконструированный объект? Стадион будет, а клуб, который при маленьком бюджете показывает отличные спортивные результаты, является лидером по посещаемости домашних матчей в дивизионе Б Второй лиги, остается без финансирования.

В январе вологжане продлили контракты с лидерами команды и неплохо так усилились. Сейчас команда находится на сборах в Крымске и готовится к новому сезону. В связи с решением властей города по ограничению финансирования только 20 миллионами вероятно досрочное возвращение команды со сборов и решение вопроса участия в предстоящем сезоне», – написал источник.