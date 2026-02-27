Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»

«Динамо» из Санкт-Петербурга объявило о подписании нападающего Омара Попова.

Омар Попов родился 2 января 2003 года в Лабинске.

Форвард – воспитанник академии «Краснодара». Попов выступал за молодежную команду «Краснодара» с 2019 по 2023 год, а также сыграл за «Краснодар-2» в ФНЛ. Еще он провел два матча за основную команду черно-зеленых в РПЛ.