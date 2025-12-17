Еще один российский клуб на грани закрытия

Существование «Череповца» как профессионального клуба оказалось под угрозой.

«Команда испытывает финансовые трудности. Клуб не может продлевать контракты с игроками, тренерами, планировать тренировки и сборы.

Один из вариантов развития событий – вернуться в третью лигу МФФ «Золотое кольцо», – написал источник.