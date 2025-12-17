Еще один российский клуб на грани закрытия

Существование «Череповца» как профессионального клуба оказалось под угрозой.
«Команда испытывает финансовые трудности. Клуб не может продлевать контракты с игроками, тренерами, планировать тренировки и сборы.
Один из вариантов развития событий – вернуться в третью лигу МФФ «Золотое кольцо», – написал источник.
- В 2025 году в Череповце появился профессиональный футбол спустя 13 лет.
- Череповчане в своей группе заняли 10-е место из 15 команд.
- Новый сезон стартует в марте.
Источник: телеграм-канал «незаметный футбол»