Российский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем

Встреча 11-го тура Второй лиги «Иркутск» – «Спартак-2» началась необычным образом.
«Главный арбитр матча Макар Янчук сделал предложение своей девушке прямо перед матчем.
Их история началась ещe год назад, когда за день до домашнего матча «Иркутска», в том же городе они и познакомились.
Желаем молодой паре счастья и процветания», – написал аккаунт Второй лиги в телеграме.
Кольцо, которое арбитр надел на палец девушке, оказалось мало.
- 30-летний Янчук представляет Владивосток.
- В этом сезоне у него 3 матча Второй лиги.
- Выше Второй лиги Макар не судил.
Источник: «Бомбардир»