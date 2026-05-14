Российский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем

Встреча 11-го тура Второй лиги «Иркутск» – «Спартак-2» началась необычным образом.

«Главный арбитр матча Макар Янчук сделал предложение своей девушке прямо перед матчем.

Их история началась ещe год назад, когда за день до домашнего матча «Иркутска», в том же городе они и познакомились.

Желаем молодой паре счастья и процветания», – написал аккаунт Второй лиги в телеграме.

Кольцо, которое арбитр надел на палец девушке, оказалось мало.