Назван российский клуб, куда переходят «от безысходности»

Агент, юрист Антон Смирнов проанализировал трансферную кампанию «Мурома» из Второй лиги.
«Футболисты подписывают контракты с «Муромом» от безысходности.
Доподлинно знаю ситуацию по подписанию игроков контрактов с «Муромом».
Футболисты подписывают контракты с клубом от безысходности, потому что более никому не интересны и боятся остаться вообще без команды», – написал Смирнов.
«Муром» ранее подписал следующих игроков:
- Алексей Евсеев (выступал за «Зенит» в ЛЧ);
- Максим Андреев;
- Никита Сергеев.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова