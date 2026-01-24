Назван российский клуб, куда переходят «от безысходности»

Агент, юрист Антон Смирнов проанализировал трансферную кампанию «Мурома» из Второй лиги.

«Футболисты подписывают контракты с «Муромом» от безысходности.

Доподлинно знаю ситуацию по подписанию игроков контрактов с «Муромом».

Футболисты подписывают контракты с клубом от безысходности, потому что более никому не интересны и боятся остаться вообще без команды», – написал Смирнов.

«Муром» ранее подписал следующих игроков: