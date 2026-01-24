Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Назван российский клуб, куда переходят «от безысходности»

Сегодня, 09:35
7

Агент, юрист Антон Смирнов проанализировал трансферную кампанию «Мурома» из Второй лиги.

«Футболисты подписывают контракты с «Муромом» от безысходности.

Доподлинно знаю ситуацию по подписанию игроков контрактов с «Муромом».

Футболисты подписывают контракты с клубом от безысходности, потому что более никому не интересны и боятся остаться вообще без команды», – написал Смирнов.

«Муром» ранее подписал следующих игроков:

Еще по теме:
«Муром» из Второй лиги подписал 2-кратного чемпиона России с опытом ЛЧ 7
В клубе Второй лиги объяснили, почему к ним не перешел Роналду 1
«Амкал» подписал форварда, сыгравшего 12 матчей в РПЛ
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Муром
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1769241104
Одни -еевы, может им просто фамилии поменять?
Ответить
Император Бомжей
1769244238
Не ну а че, хоть шанс поиграть ещё в футбол Да, уровень не высокий Но и они не супер звёзды)))
Ответить
СильныйМозг
1769250115
Игроки которые подписывают контракты со спартаком, либо ЛГБТешники, либо БДСМщики.
Ответить
Главные новости
Бундеслига. «Бавария» потерпела 1-е поражение в сезоне (1:2)
19:32
1
Прощальный пост Кассьерры по случаю ухода из «Зенита»
19:11
3
ЦСКА дали рекомендацию, кем заменить Акинфеева
18:30
5
Представитель Воробьев высказался о будущем игрока на фоне информации о переходе в «Зенит»
17:55
6
Агент объяснил, зачем «Спартак» покупает Сауся
17:45
14
Ближайший трансфер «Спартака» назвали «редчайшим бредом»
17:33
15
71-летний Тарханов готов скинуться на спасение «Крыльев Советов»
16:53
5
Канчельскис объяснил, почему не будет скидываться на спасение «Крыльев Советов»
16:39
7
Саусь определился с номером в «Спартаке»
16:27
5
Точная дата ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити»
16:01
1
Все новости
Все новости
Российский клуб вынужден избегать поездок по платным трассам
13:59
2
Назван российский клуб, куда переходят «от безысходности»
09:35
7
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
2
Фото«Муром» из Второй лиги подписал 2-кратного чемпиона России с опытом ЛЧ
21 января
7
ФотоТренер из системы «Динамо» возглавил «Спартак-2»
2025.12.31 15:08
2
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
4
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус
2025.12.01 13:30
Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты
2025.11.24 11:58
3
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами
2025.11.13 19:19
Реакция Парфенова на возвращение «Тосно» в профессиональный футбол
2025.10.21 19:07
«Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол
2025.10.21 15:30
13
ВидеоСамый молодой игрок в истории «Спартака-2» отдал ассист в дебютном матче
2025.10.13 19:00
Судью во Второй лиге намеком сравнили с дятлом и пингвином
2025.10.06 11:27
1
Реакция Аршавина на досрочную победу «Зенита-2» во Второй лиге
2025.09.29 00:36
Фото«Зенит-2» выиграл турнир во Второй лиге и завоевал право на повышение в классе
2025.09.28 20:21
1
Фото«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова
2025.07.17 20:30
1
Комбаров покинул «Спартак-2» и пойдет на повышение
2025.07.17 11:42
4
ФотоВладимирское «Торпедо» уволило чемпиона России в составе ЦСКА
2025.06.24 13:40
2
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
«Зенит-2» застрял в Иркутске из-за атаки БПЛА
2025.06.01 15:23
3
ВидеоГлушаков забил «Спартаку-2» Комбарова
2025.03.22 19:09
1
ФотоПетербургское «Динамо» подписало чемпиона России в составе «Зенита»
2025.01.24 00:10
4
«Сатурн» назначил главного тренера с опытом РПЛ
2025.01.23 14:26
1
Курировать работу «Сатурна» начнет известный агент
2025.01.22 13:28
Широков покинет «Сатурн»
2025.01.22 12:56
2
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
2024.12.24 13:28
Широков покидает клуб из Второй лиги: «Открыт для предложений»
2024.12.06 16:04
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 