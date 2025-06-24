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Владимирское «Торпедо» уволило чемпиона России в составе ЦСКА

Сегодня, 13:40

Главный тренер владимирского «Торпедо» Денис Евсиков покинул пост. Его отставка принята.

«Стоит что-то в команде поменять. Команде нужен, наверное, новый вызов. Не получается! Поэтому я подаю в отставку.

От себя хочу очень поблагодарить руководство города, области, которое все для нас сделали, во всем шли к нам навстречу. Любая наша проблема тут же решалась. Поэтому здесь только могу выразить слова большой благодарности.

Очень хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нас всегда поддерживали, несмотря на неудачные результаты. На выезд всегда с нами ездили, общались с нами. Понятно, что рассчитывали все на другой результат, но нас не бросали и всегда за нас болели», – сказал Евсиков после последнего матча с «Череповцом» (0:0).

  • «Торпедо» идет на 13-м месте в своей группе из 15 команд.
  • Евсиков проработал в команде 1,5 года.
  • В качестве игрока он брал РПЛ с ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал «Торпедо» Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Россия. Премьер-лига Торпедо Вл Евсиков Денис
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