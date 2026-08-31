Тарханов описал Карседо двумя словами

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов оценил старт сезона в исполнении красно-белых.
– Как вы относитесь к разговорам о том, что вернулся великий «Спартак»?
– Посмотрим… Пока у «Спартака» все хорошо. Когда поешь дифирамбы, они всегда работают наоборот, не в лучшую сторону. Пока «красно‑белые» хорошо играют, молодцы.
Я считаю, что Карседо хороший тренер, он работал в «Пафосе», у него есть опыт и хороший уровень. От тренера многое зависит, важно, как он укомплектовал команду. Успех нынешнего «Спартака» во многом зависит от Карседо.
- В 6-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
- Москвичи занимают второе место.
- На этой неделе «Спартак» сыграет с «Родиной» и «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»