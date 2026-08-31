Тарханов описал Карседо двумя словами

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов оценил старт сезона в исполнении красно-белых.

– Как вы относитесь к разговорам о том, что вернулся великий «Спартак»?

– Посмотрим… Пока у «Спартака» все хорошо. Когда поешь дифирамбы, они всегда работают наоборот, не в лучшую сторону. Пока «красно‑белые» хорошо играют, молодцы.

Я считаю, что Карседо хороший тренер, он работал в «Пафосе», у него есть опыт и хороший уровень. От тренера многое зависит, важно, как он укомплектовал команду. Успех нынешнего «Спартака» во многом зависит от Карседо.